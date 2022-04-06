Турецкий контр-адмирал обвинил Украину в военном преступлении

07 апреля 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Турецкий адмирал обвинил Украину в преступлении из-за мин в Черном море Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина совершила военное преступление, допустив ситуацию с дрейфующими минами в Черном море. Об этом заявил отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи. «Установка мин, которые угрожают жизни и собственности гражданских лиц, является преступлением. Здесь Украина совершила военное преступление», — сказал Яйджи газете Yeni ?afak. Адмирал сослался на Седьмой протокол Гаагской конвенции 1907 года, согласно которому отсоединение мин от якорей, а также использование мин, которые не самоликвидируются в случае отрыва от минрепов, считается преступлением. Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США вывели свои корабли из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Черном море все еще сохраняется. По информации Минобороны России, ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Черном морях 420 якорных мин, сообщает RT. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина совершила военное преступление, допустив ситуацию с дрейфующими минами в Черном море. Об этом заявил отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи. «Установка мин, которые угрожают жизни и собственности гражданских лиц, является преступлением. Здесь Украина совершила военное преступление», — сказал Яйджи газете Yeni ?afak. Адмирал сослался на Седьмой протокол Гаагской конвенции 1907 года, согласно которому отсоединение мин от якорей, а также использование мин, которые не самоликвидируются в случае отрыва от минрепов, считается преступлением. Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США вывели свои корабли из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Черном море все еще сохраняется. По информации Минобороны России, ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Черном морях 420 якорных мин, сообщает RT. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.