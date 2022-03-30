США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине

31 марта 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Администрация США приняла решение о выходе американских военных кораблей из Черного моря из-за событий на Украине еще в январе. Об этом заявил заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым <…> Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — ответил Кирби на вопрос о выводе кораблей из Черного моря. По его словам, Вашингтон пока не принял решения о сроках их возвращения, передает РИА «Новости». Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что судна были выведены еще в январе. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не желает вмешиваться в конфликт на востоке Европы. В частности, альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной. По словам Столтенберга, это приведет к полномасштабной войне в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.