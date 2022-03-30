30 марта 2022

США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска
Вашингтон вывел все свои корабли из Черного моря в январе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация США приняла решение о выходе американских военных кораблей из Черного моря из-за событий на Украине еще в январе. Об этом заявил заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым <…> Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — ответил Кирби на вопрос о выводе кораблей из Черного моря. По его словам, Вашингтон пока не принял решения о сроках их возвращения, передает РИА «Новости». Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что судна были выведены еще в январе.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не желает вмешиваться в конфликт на востоке Европы. В частности, альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной. По словам Столтенберга, это приведет к полномасштабной войне в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.

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Администрация США приняла решение о выходе американских военных кораблей из Черного моря из-за событий на Украине еще в январе. Об этом заявил заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым <…> Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — ответил Кирби на вопрос о выводе кораблей из Черного моря. По его словам, Вашингтон пока не принял решения о сроках их возвращения, передает РИА «Новости». Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что судна были выведены еще в январе. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не желает вмешиваться в конфликт на востоке Европы. В частности, альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной. По словам Столтенберга, это приведет к полномасштабной войне в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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