Белый дом намерен лишить Россию главных доходов

07 апреля 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

США намерены лишить РФ любых доходов от экспорта нефти и газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и их союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа. С таким заявлением выступил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. «Доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей», — сказал Сингх в эфире телеканала CNN. По его словам, США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2». Вашингтон уже отрезал России «доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики». убежден советник президента. США и Европа ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Байден запретил покупать российскую нефть и газ. Он признавал, что это ударит по США, но они вынуждены пойти на этот шаг. Президент России решил, что Россия будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это решение Путина поддержали 76% россиян, 27% опрошенных ВЦИОМ считают, что это поможет укрепить рубль. Экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке, военный эксперт Скотт Риттер заявлял, что США проигрывают в противостоянии с Россией, потому что у Америки не было плана на случай отказа от российского газа и нефти. В НАТО напуганы и не знают, что делать. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и их союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа. С таким заявлением выступил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. «Доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей», — сказал Сингх в эфире телеканала CNN. По его словам, США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2». Вашингтон уже отрезал России «доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики». убежден советник президента. США и Европа ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Байден запретил покупать российскую нефть и газ. Он признавал, что это ударит по США, но они вынуждены пойти на этот шаг. Президент России решил, что Россия будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это решение Путина поддержали 76% россиян, 27% опрошенных ВЦИОМ считают, что это поможет укрепить рубль. Экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке, военный эксперт Скотт Риттер заявлял, что США проигрывают в противостоянии с Россией, потому что у Америки не было плана на случай отказа от российского газа и нефти. В НАТО напуганы и не знают, что делать.