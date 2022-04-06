Британский журналист посвятил НАТО некролог Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Журналист Global Times Марк Блэклок объявил о «смерти» НАТО и написал некролог, в котором сообщается, что альянс умер после «многолетнего дряхления». По словам журналиста, организации так и не удалось добиться целей, намеченных в момент ее «зачатия».

«Объявлено о смерти 73-летнего мужчины, который скончался после многих лет снижения физической формы и растущей немощности», — написал Блэклок, представив НАТО в образе человека. Журналист описал основные этапы становления альянса, отметив, что он был «ребенком американского отца и европейской матери». «Родители назвали своего отрока Организацией Североатлантического договора, название, которое намекало на их амбиции в отношении ребенка, хотя сомнительно, что он когда-либо достигал поставленных целей», — продолжил автор. ‎

По мнению Блэкока, альянс начинал свой путь очень оптимистично как «оборонительный союз», хотя в последующие годы становилось ясно, что война, о которой он постоянно твердил, была угрозой, которая едва ли произойдет на самом деле. Журналист убежден, что это было разочарованием для «родителей», хотя они «продолжали потакать фантазиям своего избалованного ребенка».

Еще одна причина, погубившая НАТО, — стремление к постоянному расширению, считает автор. «Он начал страдать от мании величия и развивал проблемы ожирения, становясь раздутым со все большим количеством стран», — пишет Блэклок. По его словам, украинских кризис стал следствием этой зависимости: «то, что начиналось как легкая форма энтузиазма, переросло в манию к наркотику, для которого не было противоядия».

Причины «смерти» альянса пока не подтверждены, подчеркнул Блэклок. Вместе с тем он выразил мнение, что она наступила вследствие неправильного использования НАТО.

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