В России резко подорожает мясо

07 апреля 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Минсельхоз планирует ужесточить оборот мясной продукции, из-за чего впоследствии может вырасти цена на мясо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минсельхоз собирается ужесточить оборот мясной продукции, изменив правила оформления ветеринарных сопроводительных документов, вследствие чего цены на мясо могут резко вырасти. Окончательное решение о введении новых правил еще не принято. Минсельхоз ведет всесторонние консультации. Минсельхоз подготовил проект приказа о поправках в «Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций… могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)», — передают «Известия». Если сейчас оформлением ветеринарных документов занимаются сотрудники предприятий, то в дальнейшем это должен будет делать ветеринарный врач или аттестованный специалист, на которого компании будут вынуждены тратить дополнительные деньги, соответственно цена мясной продукции также вырастет. В Минсельхозе отметили, что ужесточение оборота мясной продукции хоть и затратно, но вместе с тем необходимо, так как нередко на предприятиях выявляют нарушения при оформлении ВСД на мясную продукцию, содержащую возбудителей опасных болезней животных. Вследствие этого может возникнуть неконтролируемая циркуляция возбудителей опасных заболеваний, что представляет опасность для жизни и здоровья животных и людей. По словам врача-эндокринолога, нутрициолога, диетолога Алексея Калинчева, при покупке мяса из холодильника нельзя отправлять его дома в морозилку. Специалист предупредил, что в случае, когда нет необходимости готовить мясо сразу, лучше изначально купить замороженное и убрать его в морозилку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минсельхоз собирается ужесточить оборот мясной продукции, изменив правила оформления ветеринарных сопроводительных документов, вследствие чего цены на мясо могут резко вырасти. Окончательное решение о введении новых правил еще не принято. Минсельхоз ведет всесторонние консультации. Минсельхоз подготовил проект приказа о поправках в «Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций… могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)», — передают «Известия». Если сейчас оформлением ветеринарных документов занимаются сотрудники предприятий, то в дальнейшем это должен будет делать ветеринарный врач или аттестованный специалист, на которого компании будут вынуждены тратить дополнительные деньги, соответственно цена мясной продукции также вырастет. В Минсельхозе отметили, что ужесточение оборота мясной продукции хоть и затратно, но вместе с тем необходимо, так как нередко на предприятиях выявляют нарушения при оформлении ВСД на мясную продукцию, содержащую возбудителей опасных болезней животных. Вследствие этого может возникнуть неконтролируемая циркуляция возбудителей опасных заболеваний, что представляет опасность для жизни и здоровья животных и людей. По словам врача-эндокринолога, нутрициолога, диетолога Алексея Калинчева, при покупке мяса из холодильника нельзя отправлять его дома в морозилку. Специалист предупредил, что в случае, когда нет необходимости готовить мясо сразу, лучше изначально купить замороженное и убрать его в морозилку.