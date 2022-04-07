Чубайса вызвали в суд для допроса по делу о краже

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет, сложенные пальцы
Чубайса вызвали в суд для допроса в качестве потерпевшего Фото:

Суд в Москве вызвал бизнесмена Анатолия Чубайса для допроса в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества. Об этом в четверг сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

«После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — передает ТАСС слова Макарова.

Сообщается, что дело возбудили в 2017 году по заявлению Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 млрд руб. до 70 млн руб.

Ранее появилась информация, что Чубайс уволился с этого поста и покинул Россию. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. При этом экс-глава госкорпорации «Роснано» остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле.

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Суд в Москве вызвал бизнесмена Анатолия Чубайса для допроса в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества. Об этом в четверг сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров. «После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — передает ТАСС слова Макарова. Сообщается, что дело возбудили в 2017 году по заявлению Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 млрд руб. до 70 млн руб. Ранее появилась информация, что Чубайс уволился с этого поста и покинул Россию. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. При этом экс-глава госкорпорации «Роснано» остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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