Чубайса вызвали в суд для допроса по делу о краже

Чубайса вызвали в суд для допроса в качестве потерпевшего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд в Москве вызвал бизнесмена Анатолия Чубайса для допроса в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества. Об этом в четверг сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

«После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — передает ТАСС слова Макарова.

Сообщается, что дело возбудили в 2017 году по заявлению Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 млрд руб. до 70 млн руб.

Ранее появилась информация, что Чубайс уволился с этого поста и покинул Россию. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. При этом экс-глава госкорпорации «Роснано» остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле.