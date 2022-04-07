Посол РФ обвинил Украину в дезинформационной кампании против РФ

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
Посол Антонов уличил Украину в дезинформационной кампании против РФ Фото:
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Фейки о спецоперации России на Украине

Украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию. С таким обвинением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«С каждым днем украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, вбрасывая бездоказательные обвинения о якобы [имевших место] зверствах и военных преступлениях ВС РФ», — приводит слова Антонова ТАСС. По мнению посла, Киев обеспокоен не столько жизнями своего населения, сколько желанием «закрепить за собой образ жертвы и опорочить нашу страну».

Представитель дипмиссии напомнил о событиях в Буче. По его словам, Запад, «не удосужившись разобраться в произошедшем», во всем обвинил российских военнослужащих. Антонов обратил внимание, что провокация под Киевом произошла тогда, когда Украина заявила о готовности утвердить нейтральный статус. «На этом фоне вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», — заключил посол.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Глава государства пояснил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о «трупах» начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН. МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобными провокациями Украина пытается сорвать переговоры с Россией о Донбассе и Крыме.

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Украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию. С таким обвинением выступил посол России в США Анатолий Антонов. «С каждым днем украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, вбрасывая бездоказательные обвинения о якобы [имевших место] зверствах и военных преступлениях ВС РФ», — приводит слова Антонова ТАСС. По мнению посла, Киев обеспокоен не столько жизнями своего населения, сколько желанием «закрепить за собой образ жертвы и опорочить нашу страну». Представитель дипмиссии напомнил о событиях в Буче. По его словам, Запад, «не удосужившись разобраться в произошедшем», во всем обвинил российских военнослужащих. Антонов обратил внимание, что провокация под Киевом произошла тогда, когда Украина заявила о готовности утвердить нейтральный статус. «На этом фоне вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», — заключил посол. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Глава государства пояснил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о «трупах» начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН. МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобными провокациями Украина пытается сорвать переговоры с Россией о Донбассе и Крыме.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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