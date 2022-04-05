Лавров заявил, что Украина срывает переговоры с Россией

05 апреля 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Украина пытается сорвать переговоры с Россией о Донбассе и Крыме. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Провокация в Буче случилась тогда, когда Украина впервые положила на бумагу возможные мирные положения. В том числе по Крыму», — сказал Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава МИД РФ заявил, что беспрецедентные санкции Запада против России, которые были введены США и странами ЕС из-за спецоперации, больно бьют по мировой экономике, пишет Life. В первую очередь страдают страны-потребители аграрных товаров, уточняет «Федеральное агентство новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Последней провокацией стал город Буча, где якобы произошло массовое убийство мирных граждан, которое украинские и западные СМИ приписывают российским солдатам. Ситуация в Буче является постановкой ВСУ, заявило Минобороны РФ. Кроме того, в Кремле не исключили, что последующее заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», а также новые видео о братских могилах являются фальсификацией.