Лавров заявил, что Украина срывает переговоры с Россией

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет, гримаса
Украина создала провокацию в Буче, чтобы не подписывать мирные положения, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Фейки о спецоперации России на Украине

Украина пытается сорвать переговоры с Россией о Донбассе и Крыме. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Провокация в Буче случилась тогда, когда Украина впервые положила на бумагу возможные мирные положения. В том числе по Крыму», — сказал Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава МИД РФ заявил, что беспрецедентные санкции Запада против России, которые были введены США и странами ЕС из-за спецоперации, больно бьют по мировой экономике, пишет Life. В первую очередь страдают страны-потребители аграрных товаров, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Последней провокацией стал город Буча, где якобы произошло массовое убийство мирных граждан, которое украинские и западные СМИ приписывают российским солдатам. Ситуация в Буче является постановкой ВСУ, заявило Минобороны РФ. Кроме того, в Кремле не исключили, что последующее заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», а также новые видео о братских могилах являются фальсификацией.

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Украина пытается сорвать переговоры с Россией о Донбассе и Крыме. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Провокация в Буче случилась тогда, когда Украина впервые положила на бумагу возможные мирные положения. В том числе по Крыму», — сказал Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава МИД РФ заявил, что беспрецедентные санкции Запада против России, которые были введены США и странами ЕС из-за спецоперации, больно бьют по мировой экономике, пишет Life. В первую очередь страдают страны-потребители аграрных товаров, уточняет «Федеральное агентство новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Последней провокацией стал город Буча, где якобы произошло массовое убийство мирных граждан, которое украинские и западные СМИ приписывают российским солдатам. Ситуация в Буче является постановкой ВСУ, заявило Минобороны РФ. Кроме того, в Кремле не исключили, что последующее заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», а также новые видео о братских могилах являются фальсификацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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