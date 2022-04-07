В тюменском селе увековечат память солдата, погибшего на Украине

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Кладбище и похороны. Тюмень, похороны, крест, могила, могилы, кладбище
Александра Слепнева похоронили в Талице Свердловской области, где живут его родные (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Имя Александра Слепнева — уроженца села Калмакское Армизонского района Тюменской области, погибшего в ходе спецоперации на Украине, увековечат на памятнике воинам-интернационалистам. Об этом URA.RU рассказал глава районной мэрии Александр Робканов. Похоронили же молодого человека в Свердловской области.

«Уроженец села Калмакское Александр Слепнев погиб в ходе спецоперации на Украине. 6 апреля его похоронили в городе Талица Свердловской области. Туда выезжали одноклассники Саши, представители администрации. В Калмакском есть памятник воинам-интернационалистам, там увековечена память жителей села, погибших в других конфликтах. Хотим внести имя Александра в их число», — рассказал URA.RU глава Армизонского района.

В социальных сетях жители района выразили соболезнования семье Александра Слепнева. По рассказам местных, в Калмакском он окончил школу. Затем учился в ТВВИКУ. После служил в Волгограде, откуда и был направлен на Украину.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стартовала 24 февраля. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее главная цель — помощь людям Донбасса, которые в течение почти восьми лет подвергались блокаде, карательным акциям, терактам и обстрелам. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что в спецоперации принимают участие только военнослужащие по контракту.

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Имя Александра Слепнева — уроженца села Калмакское Армизонского района Тюменской области, погибшего в ходе спецоперации на Украине, увековечат на памятнике воинам-интернационалистам. Об этом URA.RU рассказал глава районной мэрии Александр Робканов. Похоронили же молодого человека в Свердловской области. «Уроженец села Калмакское Александр Слепнев погиб в ходе спецоперации на Украине. 6 апреля его похоронили в городе Талица Свердловской области. Туда выезжали одноклассники Саши, представители администрации. В Калмакском есть памятник воинам-интернационалистам, там увековечена память жителей села, погибших в других конфликтах. Хотим внести имя Александра в их число», — рассказал URA.RU глава Армизонского района. В социальных сетях жители района выразили соболезнования семье Александра Слепнева. По рассказам местных, в Калмакском он окончил школу. Затем учился в ТВВИКУ. После служил в Волгограде, откуда и был направлен на Украину. Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стартовала 24 февраля. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее главная цель — помощь людям Донбасса, которые в течение почти восьми лет подвергались блокаде, карательным акциям, терактам и обстрелам. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что в спецоперации принимают участие только военнослужащие по контракту.
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