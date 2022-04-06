06 апреля 2022
05 апреля 2022

В ХМАО мэрия через суд наказала застройщика за долгострой

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Площадь недостроя — 9 282,03 кв. м., это 181 квартира Фото:

Арбитражный суд округа удовлетворил иск мэрии Ханты-Мансийска к застройщику «Версо-Монолит Инвест», который должен был сдать объект долевого строительства два года назад. Компанию обязали выплатить неустойку и штраф за срыв сроков строительства дома в ЖК «Иртыш». Общая сумма — более 350 миллионов рублей, указано в решении суда.

«Взыскать с ООО „Версо-Монолит Инвест“ в пользу муниципального казенного учреждения „Дирекция по содержанию имущества казны“ неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальным контрактам», — сообщается в документе на сайте. Площадь недостроя — 9 282,03 кв. м., это 181 квартира.

Мэрия подавала второй иск — настаивала принять «обеспечительные меры» и арестовать недостроенный объект. Однако суд отказал в требованиях. Решение не вступило в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО. Речь шла о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района.

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Арбитражный суд округа удовлетворил иск мэрии Ханты-Мансийска к застройщику «Версо-Монолит Инвест», который должен был сдать объект долевого строительства два года назад. Компанию обязали выплатить неустойку и штраф за срыв сроков строительства дома в ЖК «Иртыш». Общая сумма — более 350 миллионов рублей, указано в решении суда. «Взыскать с ООО „Версо-Монолит Инвест“ в пользу муниципального казенного учреждения „Дирекция по содержанию имущества казны“ неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальным контрактам», — сообщается в документе на сайте. Площадь недостроя — 9 282,03 кв. м., это 181 квартира. Мэрия подавала второй иск — настаивала принять «обеспечительные меры» и арестовать недостроенный объект. Однако суд отказал в требованиях. Решение не вступило в силу. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО. Речь шла о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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