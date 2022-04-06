В ХМАО мэрия через суд наказала застройщика за долгострой

Площадь недостроя — 9 282,03 кв. м., это 181 квартира Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Арбитражный суд округа удовлетворил иск мэрии Ханты-Мансийска к застройщику «Версо-Монолит Инвест», который должен был сдать объект долевого строительства два года назад. Компанию обязали выплатить неустойку и штраф за срыв сроков строительства дома в ЖК «Иртыш». Общая сумма — более 350 миллионов рублей, указано в решении суда.

«Взыскать с ООО „Версо-Монолит Инвест“ в пользу муниципального казенного учреждения „Дирекция по содержанию имущества казны“ неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальным контрактам», — сообщается в документе на сайте. Площадь недостроя — 9 282,03 кв. м., это 181 квартира.

Мэрия подавала второй иск — настаивала принять «обеспечительные меры» и арестовать недостроенный объект. Однако суд отказал в требованиях. Решение не вступило в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО. Речь шла о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района.