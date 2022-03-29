Вице-премьер Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО

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Вице-премьер Марат Хуснуллин поможет обманутым дольщикам из ХМАО Фото:

Российские власти приняли решение о защите прав 1,7 тысяч обманутых дольщиков, среди которых есть и югорчане. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщается на сайте российского правительства.

«На сегодняшний день есть решения еще по 42 домам, которые так и не были достроены. Жилье или компенсации получат 1728 дольщиков. Теперь у людей появится определенность: кто-то будет ждать ключей, а кто-то сможет вложить полученные средства в покупку новых квадратных метров. Рассмотренные объекты расположены в Севастополе, республиках Татарстан, Башкортостан, Карелия и Чувашия, в Новосибирской, Омской, Московской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае», — отметил Хуснуллин.

В Югре идет речь о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района. Власти приняли решение о том, что он обманутые дольщики получат компенсации за недостроенное жилье.

Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство приняло решение о выделении денег для окончания строительства двух домов в сургутском ЖК «Любимый». Жилой комплекс должен был быть достроен еще в 2018 году.

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Российские власти приняли решение о защите прав 1,7 тысяч обманутых дольщиков, среди которых есть и югорчане. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщается на сайте российского правительства. «На сегодняшний день есть решения еще по 42 домам, которые так и не были достроены. Жилье или компенсации получат 1728 дольщиков. Теперь у людей появится определенность: кто-то будет ждать ключей, а кто-то сможет вложить полученные средства в покупку новых квадратных метров. Рассмотренные объекты расположены в Севастополе, республиках Татарстан, Башкортостан, Карелия и Чувашия, в Новосибирской, Омской, Московской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае», — отметил Хуснуллин. В Югре идет речь о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района. Власти приняли решение о том, что он обманутые дольщики получат компенсации за недостроенное жилье. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство приняло решение о выделении денег для окончания строительства двух домов в сургутском ЖК «Любимый». Жилой комплекс должен был быть достроен еще в 2018 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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