Вице-премьер Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО

29 марта 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Марат Хуснуллин поможет обманутым дольщикам из ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские власти приняли решение о защите прав 1,7 тысяч обманутых дольщиков, среди которых есть и югорчане. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщается на сайте российского правительства. «На сегодняшний день есть решения еще по 42 домам, которые так и не были достроены. Жилье или компенсации получат 1728 дольщиков. Теперь у людей появится определенность: кто-то будет ждать ключей, а кто-то сможет вложить полученные средства в покупку новых квадратных метров. Рассмотренные объекты расположены в Севастополе, республиках Татарстан, Башкортостан, Карелия и Чувашия, в Новосибирской, Омской, Московской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае», — отметил Хуснуллин. В Югре идет речь о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района. Власти приняли решение о том, что он обманутые дольщики получат компенсации за недостроенное жилье. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство приняло решение о выделении денег для окончания строительства двух домов в сургутском ЖК «Любимый». Жилой комплекс должен был быть достроен еще в 2018 году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Российские власти приняли решение о защите прав 1,7 тысяч обманутых дольщиков, среди которых есть и югорчане. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщается на сайте российского правительства. «На сегодняшний день есть решения еще по 42 домам, которые так и не были достроены. Жилье или компенсации получат 1728 дольщиков. Теперь у людей появится определенность: кто-то будет ждать ключей, а кто-то сможет вложить полученные средства в покупку новых квадратных метров. Рассмотренные объекты расположены в Севастополе, республиках Татарстан, Башкортостан, Карелия и Чувашия, в Новосибирской, Омской, Московской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае», — отметил Хуснуллин. В Югре идет речь о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района. Власти приняли решение о том, что он обманутые дольщики получат компенсации за недостроенное жилье. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство приняло решение о выделении денег для окончания строительства двух домов в сургутском ЖК «Любимый». Жилой комплекс должен был быть достроен еще в 2018 году.