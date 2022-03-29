Вице-премьер Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО

Российские власти приняли решение о защите прав 1,7 тысяч обманутых дольщиков, среди которых есть и югорчане. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщается на сайте российского правительства.
«На сегодняшний день есть решения еще по 42 домам, которые так и не были достроены. Жилье или компенсации получат 1728 дольщиков. Теперь у людей появится определенность: кто-то будет ждать ключей, а кто-то сможет вложить полученные средства в покупку новых квадратных метров. Рассмотренные объекты расположены в Севастополе, республиках Татарстан, Башкортостан, Карелия и Чувашия, в Новосибирской, Омской, Московской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае», — отметил Хуснуллин.
В Югре идет речь о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района. Власти приняли решение о том, что он обманутые дольщики получат компенсации за недостроенное жилье.
Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство приняло решение о выделении денег для окончания строительства двух домов в сургутском ЖК «Любимый». Жилой комплекс должен был быть достроен еще в 2018 году.
Российские власти приняли решение о защите прав 1,7 тысяч обманутых дольщиков, среди которых есть и югорчане. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщается на сайте российского правительства. «На сегодняшний день есть решения еще по 42 домам, которые так и не были достроены. Жилье или компенсации получат 1728 дольщиков. Теперь у людей появится определенность: кто-то будет ждать ключей, а кто-то сможет вложить полученные средства в покупку новых квадратных метров. Рассмотренные объекты расположены в Севастополе, республиках Татарстан, Башкортостан, Карелия и Чувашия, в Новосибирской, Омской, Московской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае», — отметил Хуснуллин. В Югре идет речь о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района. Власти приняли решение о том, что он обманутые дольщики получат компенсации за недостроенное жилье. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство приняло решение о выделении денег для окончания строительства двух домов в сургутском ЖК «Любимый». Жилой комплекс должен был быть достроен еще в 2018 году.