Рамзан Кадыров показал трофеи, которые достались чеченским военнослужащим на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал военные трофеи, которые достались чеченским бойцам в ходе спецоперации на Украине. По его словам, украинские националисты «без словесных пререканий» оставляют свои экипировку и оружие.

«Трофеи — это обязательный штрих в любой военной спецоперации. В спокойной для себя обстановке бандеровцы в полной экипировке любят нести хвалебные речи, но вот на поле брани обосновать свою позицию… Нет уж, увольте! Оставляют даже без словесных пререканий не только оружие, но и форму снимают. Так и бегут. Кто переодевшись в наряд бабы Нади, а кто и вовсе в чем мать родила», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Украинская сторона, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. На данный момент, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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