07 апреля 2022

В челябинском парламенте ищут замену депутату Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, павлов владимир, кот рося
Единороссы подыскивают кандидата на мандат Владимира Павлова, перешедшего из заксобрания в Госдуму Фото:

В Челябинской области стартовали праймериз «Единой России» на освободившийся мандат депутата от Троицкого избирательного округа, сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Место стало вакантным после перехода на работу в Госдуму Владимира Павлова

«Прием документов открыт. Подать их можно до конца апреля. Сами праймериз состоятся в мае», — подтвердил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев.

Павлов, занимавший должность вице-спикера регионального парламента, в сентябре 2021 года избрался в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу и тогда же подал заявление о сложении полномочий депутата ЗСО. Он курировал в заксобрании комитет по экономике и комитет по аграрной политике.

Закон предусматривает лишь год на подготовку и проведение довыборов. Их предполагается провести в сентябре 2022 года. До последнего времени самым вероятным кандидатом считалась руководитель региональной партийной приемной «ЕР» Марина Поддубная. Но, по имеющимся данным, с финансированием ее кампании возникли сложности, и в партии рассматриваются иные варианты.

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В Челябинской области стартовали праймериз «Единой России» на освободившийся мандат депутата от Троицкого избирательного округа, сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Место стало вакантным после перехода на работу в Госдуму Владимира Павлова «Прием документов открыт. Подать их можно до конца апреля. Сами праймериз состоятся в мае», — подтвердил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев. Павлов, занимавший должность вице-спикера регионального парламента, в сентябре 2021 года избрался в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу и тогда же подал заявление о сложении полномочий депутата ЗСО. Он курировал в заксобрании комитет по экономике и комитет по аграрной политике. Закон предусматривает лишь год на подготовку и проведение довыборов. Их предполагается провести в сентябре 2022 года. До последнего времени самым вероятным кандидатом считалась руководитель региональной партийной приемной «ЕР» Марина Поддубная. Но, по имеющимся данным, с финансированием ее кампании возникли сложности, и в партии рассматриваются иные варианты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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