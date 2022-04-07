В челябинском парламенте ищут замену депутату Госдумы

Единороссы подыскивают кандидата на мандат Владимира Павлова, перешедшего из заксобрания в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области стартовали праймериз «Единой России» на освободившийся мандат депутата от Троицкого избирательного округа, сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Место стало вакантным после перехода на работу в Госдуму Владимира Павлова

«Прием документов открыт. Подать их можно до конца апреля. Сами праймериз состоятся в мае», — подтвердил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев.

Павлов, занимавший должность вице-спикера регионального парламента, в сентябре 2021 года избрался в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу и тогда же подал заявление о сложении полномочий депутата ЗСО. Он курировал в заксобрании комитет по экономике и комитет по аграрной политике.

Закон предусматривает лишь год на подготовку и проведение довыборов. Их предполагается провести в сентябре 2022 года. До последнего времени самым вероятным кандидатом считалась руководитель региональной партийной приемной «ЕР» Марина Поддубная. Но, по имеющимся данным, с финансированием ее кампании возникли сложности, и в партии рассматриваются иные варианты.