Служивший в Афганистане челябинец добился звания «Ветеран труда»

Челябинец добился присвоения ему звания «Ветеран труда» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска, проходивший воинскую службе в Афганистане, через суд добился присвоения ему звания «Ветеран труда». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина служил с 1986 по 1989 годы, имел медаль «70 лет ВС СССР», военный билет и учетную карточку к нему.

«Министерством социальных отношений региона заявителю было отказано в присвоении указанного звания в связи с отсутствием оснований. Прокурор обратился в суд. Тот удовлетворил требования», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре сослались на федеральные и областные нормативы, по которыми ветеранами труда признаются лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации. За исполнением судебного решения со стороны надзорного ведомства установлен контроль.