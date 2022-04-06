06 апреля 2022

Служивший в Афганистане челябинец добился звания «Ветеран труда»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Челябинец добился присвоения ему звания «Ветеран труда» Фото:

Житель Челябинска, проходивший воинскую службе в Афганистане, через суд добился присвоения ему звания «Ветеран труда». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина служил с 1986 по 1989 годы, имел медаль «70 лет ВС СССР», военный билет и учетную карточку к нему.

«Министерством социальных отношений региона заявителю было отказано в присвоении указанного звания в связи с отсутствием оснований. Прокурор обратился в суд. Тот удовлетворил требования», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре сослались на федеральные и областные нормативы, по которыми ветеранами труда признаются лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации. За исполнением судебного решения со стороны надзорного ведомства установлен контроль.

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Житель Челябинска, проходивший воинскую службе в Афганистане, через суд добился присвоения ему звания «Ветеран труда». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина служил с 1986 по 1989 годы, имел медаль «70 лет ВС СССР», военный билет и учетную карточку к нему. «Министерством социальных отношений региона заявителю было отказано в присвоении указанного звания в связи с отсутствием оснований. Прокурор обратился в суд. Тот удовлетворил требования», — уточнили в ведомстве. В прокуратуре сослались на федеральные и областные нормативы, по которыми ветеранами труда признаются лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации. За исполнением судебного решения со стороны надзорного ведомства установлен контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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