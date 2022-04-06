Служивший в Афганистане челябинец добился звания «Ветеран труда»

Житель Челябинска, проходивший воинскую службе в Афганистане, через суд добился присвоения ему звания «Ветеран труда». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина служил с 1986 по 1989 годы, имел медаль «70 лет ВС СССР», военный билет и учетную карточку к нему.
«Министерством социальных отношений региона заявителю было отказано в присвоении указанного звания в связи с отсутствием оснований. Прокурор обратился в суд. Тот удовлетворил требования», — уточнили в ведомстве.
В прокуратуре сослались на федеральные и областные нормативы, по которыми ветеранами труда признаются лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации. За исполнением судебного решения со стороны надзорного ведомства установлен контроль.
Житель Челябинска, проходивший воинскую службе в Афганистане, через суд добился присвоения ему звания «Ветеран труда». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина служил с 1986 по 1989 годы, имел медаль «70 лет ВС СССР», военный билет и учетную карточку к нему. «Министерством социальных отношений региона заявителю было отказано в присвоении указанного звания в связи с отсутствием оснований. Прокурор обратился в суд. Тот удовлетворил требования», — уточнили в ведомстве. В прокуратуре сослались на федеральные и областные нормативы, по которыми ветеранами труда признаются лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации. За исполнением судебного решения со стороны надзорного ведомства установлен контроль.