Евгений Кексин считает, что бар должен находиться на улице имени самого неординарного политика России Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава бара «Огонек» Евгений Кексин планирует попросить мэра Екатеринбурга Алексея Орлова переименовать улицу, на которой находится его заведение, в честь политика Владимира Жириновского. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Уважаемый Орлов Алексей Валерьевич, мы просим переименовать улицу Энгельса, на которой находится наш бар, в улицу имени Жириновского. Мы считаем, что самый хайповый бар страны должен находиться на улице, названной в честь самого хайпового политика», — написал Кексин. Также он призывает поддержать данную инициативу: любой желающий может прийти в бар «Огонек» и поставить подпись в петиции.

О смерти 76-летнего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского стало известно днем 6 апреля. О кончине политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента. Временно исполняющим обязанности лидера ЛДПР будет депутат Леонид Слуцкий. Жириновский находился в больнице с 9 февраля с коронавирусной инфекцией. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика, а 25 марта прошли слухи, что лидер ЛДПР умер, но позже партия опровергла это заявление.

Сейчас бар находится на улице Энгельса в Екатеринбурге Фото из Telegram-канала Евгения Кексина

Документ, подписанный Кексиным, может дополнить своей подписью любой желающий Фото из Telegram-канала Евгения Кексина