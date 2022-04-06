06 апреля 2022

Уральский ресторатор просит назвать улицу в честь Жириновского. Фото

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Круглый стол смм в баре Уголек. Екатеринбург, кексин евгений
Евгений Кексин считает, что бар должен находиться на улице имени самого неординарного политика России Фото:

Глава бара «Огонек» Евгений Кексин планирует попросить мэра Екатеринбурга Алексея Орлова переименовать улицу, на которой находится его заведение, в честь политика Владимира Жириновского. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Уважаемый Орлов Алексей Валерьевич, мы просим переименовать улицу Энгельса, на которой находится наш бар, в улицу имени Жириновского. Мы считаем, что самый хайповый бар страны должен находиться на улице, названной в честь самого хайпового политика», — написал Кексин. Также он призывает поддержать данную инициативу: любой желающий может прийти в бар «Огонек» и поставить подпись в петиции.

О смерти 76-летнего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского стало известно днем 6 апреля. О кончине политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента. Временно исполняющим обязанности лидера ЛДПР будет депутат Леонид Слуцкий. Жириновский находился в больнице с 9 февраля с коронавирусной инфекцией. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика, а 25 марта прошли слухи, что лидер ЛДПР умер, но позже партия опровергла это заявление.

Сейчас бар находится на улице Энгельса в Екатеринбурге
Документ, подписанный Кексиным, может дополнить своей подписью любой желающий

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Глава бара «Огонек» Евгений Кексин планирует попросить мэра Екатеринбурга Алексея Орлова переименовать улицу, на которой находится его заведение, в честь политика Владимира Жириновского. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Уважаемый Орлов Алексей Валерьевич, мы просим переименовать улицу Энгельса, на которой находится наш бар, в улицу имени Жириновского. Мы считаем, что самый хайповый бар страны должен находиться на улице, названной в честь самого хайпового политика», — написал Кексин. Также он призывает поддержать данную инициативу: любой желающий может прийти в бар «Огонек» и поставить подпись в петиции. О смерти 76-летнего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского стало известно днем 6 апреля. О кончине политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента. Временно исполняющим обязанности лидера ЛДПР будет депутат Леонид Слуцкий. Жириновский находился в больнице с 9 февраля с коронавирусной инфекцией. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика, а 25 марта прошли слухи, что лидер ЛДПР умер, но позже партия опровергла это заявление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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