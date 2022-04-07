Юрист назвал уголовным преступлением установку мин в Черном море

07 апреля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Специалистам еще предстоит дать юридическую оценку установке украинскими военными якорных мин в Черном море, считает депутат ГД Юрий Синельщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Установка украинскими военными якорных мин в акватории Черного моря является уголовным преступлением. Вместе с тем дать однозначную юридическую оценку этим действиям пока сложно, так как затрагиваются интересы разных стран, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. «[Установка якорных мир в Черном море] это уголовное судопроизводство. Однако есть сложность для дачи оценок. Такого рода деяние может быть совершено для защиты своих национальных интересов (а это со стороны Украины можно интерпретировать именно так). Но это очень часто противоречит интересам другого государства [России, Турции, Румынии, Болгарии, в границах которых сорвавшиеся мины уже были обнаружены]. Поэтому всегда будут нестыковки», — заявил Синельщиков. В ФСБ России в марте сообщили, что украинские военные установили более 400 мин в районе Одессы и других морских портов. Одна из сорвавшихся мин обнаружена накануне на западном побережье Крыма. Ранее опасные находки были обнаружены у границ с Турцией, Румынией и Болгарией. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Установка украинскими военными якорных мин в акватории Черного моря является уголовным преступлением. Вместе с тем дать однозначную юридическую оценку этим действиям пока сложно, так как затрагиваются интересы разных стран, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. «[Установка якорных мир в Черном море] это уголовное судопроизводство. Однако есть сложность для дачи оценок. Такого рода деяние может быть совершено для защиты своих национальных интересов (а это со стороны Украины можно интерпретировать именно так). Но это очень часто противоречит интересам другого государства [России, Турции, Румынии, Болгарии, в границах которых сорвавшиеся мины уже были обнаружены]. Поэтому всегда будут нестыковки», — заявил Синельщиков. В ФСБ России в марте сообщили, что украинские военные установили более 400 мин в районе Одессы и других морских портов. Одна из сорвавшихся мин обнаружена накануне на западном побережье Крыма. Ранее опасные находки были обнаружены у границ с Турцией, Румынией и Болгарией.