Капитан Усвяцов назвал страны, которым угрожают морские мины ВСУ

Мины в Черном море долгое время будут угрожать странам с побережьем, а также военным и гражданским судам Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мины, которые украинские военные разместили в Черном море, угрожают безопасности побережий России, Болгарии, Румынии, Турции, и Грузии, а также гражданским судам остальных государств и кораблям НАТО. Об этом в беседе с URA.RU заявил капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов.

«Украинские мины угрожают всем черноморским странам. Плюс тем гражданским судам и кораблям, которые будут заходить из недружественных нам стран. Это сухогрузы, гражданские суда. Также угрожают мины тем кораблям, которые НАТО пытается предоставить Румынии и Болгарии. Они тоже вздрогнули от такого удовольствия», — сказал Борис Усвяцов.

Собеседник агентства уточнил, что представители НАТО в лице Румынии и Болгарии недовольны угрозой со стороны Черного моря. «Черное море имеет приливное и отливное свойство. Еще там штормит иногда. Так как эти мины уже давно должны были быть уничтоженными во время учений или просто профилактически, они с оторванными якорь-цепями барражируют как кот, который гуляет сам по себе. Сегодня даже страны НАТО, такие, как Румыния и Болгария, уже заявляют протесты, но не публично», — сказал Борис Усвяцов.

По мнению капитана первого ранга, у украинских мин не получится уплыть в Средиземное море. «Там проливная зона узковатая и более надежно защищена и визуально, и технически. Турки их уничтожат. Но, чтобы уничтожить эти мины, надо закрывать на какой-то период проливы Босфор, Дарданеллы от судоходства. Там режим и график прохода определенный. С утра и до вечера в ту сторону, с вечера до утра в другую сторону, поэтому если вдруг там окажется одна мина, турки в целях безопасности будут закрывать проливную зону, что тоже очень серьезно», — уточнил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Крыму обнаружили корабельную якорную мину. Также минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море. В ФСБ России заявляли, что украинские военнослужащие установили около 420 мин возле Одессы и других городов с морскими портами.

Военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин в разговоре с URA.RU отметил, что украинские военные используют устаревшие мины первых поколений, которые в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Также эта техника не обладает механизмом самоликвидации, поэтому она будет представлять опасность долгий промежуток времени.

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