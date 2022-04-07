Черное море будет опасным из-за оторвавшихся от якорей мин Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие установили вдоль черноморского побережья устаревшие мины первых поколений, которые в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Кроме того, данное оружие не оснащено механизмом самоотключения, а значит, всегда будет представлять опасность. Черное море сейчас смело можно называть минным полем, заявил в разговоре с URA.RU военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.

«Современная мина через определенное время может самоликвидироваться, то есть отключиться. Без взрыва. С минами, которые используют украинские военнослужащие, такого не произойдет. Они постоянно на боевом взводе. Они могут физически „умереть“, но со времен Второй Мировой войны в Балтийском море до сих пор находят эти мины, которые представляют опасность. Можно называть его сейчас не Черным, а минным морем», — сказал Дмитрий Литовкин.

Военный эксперт подчеркнул, что украинские военные использует морские мины первых поколений. «Если говорить конкретно об украинских минах, то это мины одного из первых поколений. Якорная мина, которая срабатывает при столкновении с кораблем. Это достаточно примитивное по современным меркам оружие. Проблема заключается в том, что украинские военные никогда не занимались минными постановками и имеют весьма приблизительное представление о том, как использовать эту технику», — отметил собеседник агентства.

По словам Литовкина, неумение обслуживать такое оружие приводит к тому, что мины могут оторваться от якоря. «Техника старая и необслуженная, поэтому эти минрепы (трос или цепь — прим. URA.RU), за которые мины держатся за якорь, пообрывались. Мины поплыли. Турецкие военные уже не первую мину находят, там бдительно следят, потому что известны течения в Черном море и скорость этих течений», — уточнил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Крыму обнаружили корабельную якорную мину. Также Минобороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море. Объект был найден у острова Кефкен. Турецкое оборонное ведомство сообщало об обнаружении мины у границ с Болгарией. В ФСБ России заявляли, что украинские военнослужащие установили около 420 мин возле Одессы и других городов с морскими портами.

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