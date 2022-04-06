Тюменец украл из банка 121 млн, воспользовавшись сбоем системы

Тюменец нашел сбой в работе банка и похитил больше 121 млн рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за технического сбоя в банке житель Тюмени смог похитить у кредитного учреждения более 121 млн рублей. После каждого перевода система автоматически еще раз зачисляла на счет тюменца такую же сумму.

«В 2014 году фигурант обнаружил, что спустя некоторое время после каждого пополнения его счета происходит повторное зачисление той же суммы. Об этом он никуда не сообщил и продолжил активно пользоваться обнаруженной уязвимостью, которая, как выяснилось позже, была связана с техническим сбоем. В течение 2014 и 2015 годов с помощью частых транзакций тюменцу удалось похитить более 121 млн рублей», — сообщает «МВД МЕДИА» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Мужчина зачислял себе переводы от 100 тысяч до 5 млн рублей, а банк их дублировал. Сейчас дело в отношении тюменца передано в суд. Его обвиняют в краже в особо крупном размере. На имущество мужчины и его жены, стоимостью более 106 млн рублей, наложен арест. Согласно картотеке Центрального районного суда, обвиняемого зовут Антон Воронцов.