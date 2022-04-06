06 апреля 2022

В Сургуте организовали круглосуточную уборку снега из-за паводков

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, зима, коммунальщики, снег в городе
В Сургуте усилили мероприятия по уборке снега из-за начавшегося таяния Фото:

В Сургуте (ХМАО) организована круглосуточная работа по вывозу снега в связи с обильными паводками в городе. Для этого дорожные службы работают в две смены. Об этом доложили главе городу Андрею Филатову во время заседания штаба по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU.

«С 24 марта началась кампания по уборке снега, в рамках которой мы дополнительно усиливаем уже существующие мероприятия в рамках заключенного контракта. Таким образом, в городе существует два направления. Одно — плановое. Второе направление — работа оперативного штаба, здесь работы ведутся в оперативном порядке в круглосуточном режиме», — сказал директор департамента дорожного хозяйства мэрии Кирилл Киселев.

Филатов добавил, что в результате оперативной работы по расчистке дорог, дворов и тротуаров не должно оставаться снежных навалов. «Также мы выставляем требования к собственникам торговых центров с прилегающими территориями, что бы там не было ни одного навала, формирующего подтопы. Мы должны оставить город в идеальном состоянии, без снежных навалов», — сказал Филатов.

Ранее URA.RU писало, что власти Сургута выделили 10 миллионов рублей из-за плохой уборки снега. Часть суммы была выделена из тех средств, которые не были заплачены подрядным организациям, некачественно выполнявшим свою работу.

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В Сургуте (ХМАО) организована круглосуточная работа по вывозу снега в связи с обильными паводками в городе. Для этого дорожные службы работают в две смены. Об этом доложили главе городу Андрею Филатову во время заседания штаба по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. «С 24 марта началась кампания по уборке снега, в рамках которой мы дополнительно усиливаем уже существующие мероприятия в рамках заключенного контракта. Таким образом, в городе существует два направления. Одно — плановое. Второе направление — работа оперативного штаба, здесь работы ведутся в оперативном порядке в круглосуточном режиме», — сказал директор департамента дорожного хозяйства мэрии Кирилл Киселев. Филатов добавил, что в результате оперативной работы по расчистке дорог, дворов и тротуаров не должно оставаться снежных навалов. «Также мы выставляем требования к собственникам торговых центров с прилегающими территориями, что бы там не было ни одного навала, формирующего подтопы. Мы должны оставить город в идеальном состоянии, без снежных навалов», — сказал Филатов. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута выделили 10 миллионов рублей из-за плохой уборки снега. Часть суммы была выделена из тех средств, которые не были заплачены подрядным организациям, некачественно выполнявшим свою работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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