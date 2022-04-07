Минобороны: ВСУ обстреляли авто с мирными жителями под Харьковом

08 апреля 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

За беспрепятственный проезд «проводники» из терробороны просят 100-200 долларов за человека Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силовики обстреляли автомобили с мирными гражданами в Харьковской области. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства. Уточняется, что есть раненые. Минобороны отметило, что выезд из населенных пунктов, блокированных украинскими силовиками, возможен только с помощью «проводников» из числа местных жителей, которые вступили в ряды территориальной обороны Украины. За беспрепятственный проезд через блокпосты с человека просят от 100 до 200 долларов США. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские силовики обстреляли автомобили с мирными гражданами в Харьковской области. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства. Уточняется, что есть раненые. Минобороны отметило, что выезд из населенных пунктов, блокированных украинскими силовиками, возможен только с помощью «проводников» из числа местных жителей, которые вступили в ряды территориальной обороны Украины. За беспрепятственный проезд через блокпосты с человека просят от 100 до 200 долларов США. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.