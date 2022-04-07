07 апреля 2022

Минобороны: ВСУ обстреляли авто с мирными жителями под Харьковом

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, беженцы
За беспрепятственный проезд «проводники» из терробороны просят 100-200 долларов за человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские силовики обстреляли автомобили с мирными гражданами в Харьковской области. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

«В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства. Уточняется, что есть раненые.

Минобороны отметило, что выезд из населенных пунктов, блокированных украинскими силовиками, возможен только с помощью «проводников» из числа местных жителей, которые вступили в ряды территориальной обороны Украины. За беспрепятственный проезд через блокпосты с человека просят от 100 до 200 долларов США.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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Украинские силовики обстреляли автомобили с мирными гражданами в Харьковской области. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства. Уточняется, что есть раненые. Минобороны отметило, что выезд из населенных пунктов, блокированных украинскими силовиками, возможен только с помощью «проводников» из числа местных жителей, которые вступили в ряды территориальной обороны Украины. За беспрепятственный проезд через блокпосты с человека просят от 100 до 200 долларов США. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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