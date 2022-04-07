Россиянин пытается продать визитку Жириновского за миллион рублей. «Торг неуместен!»

08 апреля 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

На портале «Авито» выставили на продажу визитку лидера ЛДПР Владимира Жириновского с личным автографом политика. Автор объявления Ярослав хочет получить за нее один миллион рублей, рассказал он в беседе с URA.RU. «Визитку я сам у него попросил. Он на ней расписался и вручил мне. Вот с тех пор она у меня так и хранилась», — рассказал автор объявления в разговоре с URA.RU. Он отметил, что визитку с автографом политика он всегда пытался продать за один миллион рублей, оставляя возможность для торга. «Вот сейчас, я думаю, после кончины Владимира Вольфовича, думаю, торг неуместен!», — поделился собеседник агентства. Также владелец визитки добавил, что интерес к его товару возрос после смерти лидера ЛДПР. «Объявление у меня выставлено давно, внимание к нему было, но так и никто не купил. Но, я думаю, сейчас, при сложившихся обстоятельствах, спрос будет больше», — резюмировал он. Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля, у него диагностировали коронавирус. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. 25 марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. 6 апреля в ЛДПР заявили, что Жириновский скончался. Отпевать его будет лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а на похороны придет президент России Владимир Путин.