Патриарх Кирилл будет лично отпевать Жириновского

Патриарх Кирилл попросил лично провести отпевание Владимира Жириновского Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично проведет процедуру отпевания лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил депутат партии, глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

«Патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского», — заявил Слуцкий. Его слова приводит ТАСС.

Как сообщают источники, прощание с Жириновский пройдет в пятницу, 8 марта, на Троекуровском кладбище. Политика похоронят рядом с его родственниками.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. С 9 февраля он находился в больнице, у политика диагностировали коронавирус. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий.