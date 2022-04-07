07 апреля 2022
06 апреля 2022

Пермский суд разрешил спор прокурора с депутатами из-за денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме
Суд признал незаконными премии депутатам Фото:

Пермский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействующим положения о выплатах компенсаций депутатам думы Очерского городского округа. Документ предусматривал ежеквартальные денежные премии депутатам, работающим на непостоянной основе, за участие в заседаниях думы, работу в комиссиях и рабочих группах, пояснили в прокуратуре.

«Действующим законодательством такие гарантии предусмотрены лишь для депутатов, осуществляющих полномочия на постоянной основе, для которых установлены дополнительные ограничения в виде запрета занятия определенными видами деятельности. Принятие незаконного правового акта повлекло нарушение прав неопределенного круга лиц на эффективное использование бюджетных средств», — обосновывается на сайте прокуратуры Прикамья позиция ведомства, с которой согласился суд.

Как рассказывало URA.RU, спор между очерскими депутатами и прокурором начался еще в 2021 году. Тогда прокурор Очерского района Сергей Байбаков внес в думу протест на ее решение о денежных компенсациях народным избранникам. Но, рассмотрев претензии, депутаты решили отклонить его протест и оставили себе квартальные премии в 69 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействующим положения о выплатах компенсаций депутатам думы Очерского городского округа. Документ предусматривал ежеквартальные денежные премии депутатам, работающим на непостоянной основе, за участие в заседаниях думы, работу в комиссиях и рабочих группах, пояснили в прокуратуре. «Действующим законодательством такие гарантии предусмотрены лишь для депутатов, осуществляющих полномочия на постоянной основе, для которых установлены дополнительные ограничения в виде запрета занятия определенными видами деятельности. Принятие незаконного правового акта повлекло нарушение прав неопределенного круга лиц на эффективное использование бюджетных средств», — обосновывается на сайте прокуратуры Прикамья позиция ведомства, с которой согласился суд. Как рассказывало URA.RU, спор между очерскими депутатами и прокурором начался еще в 2021 году. Тогда прокурор Очерского района Сергей Байбаков внес в думу протест на ее решение о денежных компенсациях народным избранникам. Но, рассмотрев претензии, депутаты решили отклонить его протест и оставили себе квартальные премии в 69 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...