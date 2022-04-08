В Госдуме раскрыли будущее освобожденных территорий Украины

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Шеремет: освобожденные территории Украины будут развиваться подобно Крыму Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Развитие освобожденных территорий Украины выйдет на новый уровень благодаря экономической интеграции с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

«Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Они впервые за последние десятилетия получат шанс на развитие. Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — сказал Шеремет, передают РИА «Новости». По его мнению, освобожденные территории станут такими же процветающими, как российский Крым.

Депутат также добавил, что в освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской области восстанавливается нормальная жизнь. По словам Шеремета, страдавшие от зверств украинских нацбатальонов жители области сейчас находятся под защитой ВС РФ.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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Развитие освобожденных территорий Украины выйдет на новый уровень благодаря экономической интеграции с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. «Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Они впервые за последние десятилетия получат шанс на развитие. Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — сказал Шеремет, передают РИА «Новости». По его мнению, освобожденные территории станут такими же процветающими, как российский Крым. Депутат также добавил, что в освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской области восстанавливается нормальная жизнь. По словам Шеремета, страдавшие от зверств украинских нацбатальонов жители области сейчас находятся под защитой ВС РФ. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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