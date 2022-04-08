Развитие освобожденных территорий Украины выйдет на новый уровень благодаря экономической интеграции с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
«Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Они впервые за последние десятилетия получат шанс на развитие. Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — сказал Шеремет, передают РИА «Новости». По его мнению, освобожденные территории станут такими же процветающими, как российский Крым.
Депутат также добавил, что в освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской области восстанавливается нормальная жизнь. По словам Шеремета, страдавшие от зверств украинских нацбатальонов жители области сейчас находятся под защитой ВС РФ.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
Развитие освобожденных территорий Украины выйдет на новый уровень благодаря экономической интеграции с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. «Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Они впервые за последние десятилетия получат шанс на развитие. Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — сказал Шеремет, передают РИА «Новости». По его мнению, освобожденные территории станут такими же процветающими, как российский Крым. Депутат также добавил, что в освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской области восстанавливается нормальная жизнь. По словам Шеремета, страдавшие от зверств украинских нацбатальонов жители области сейчас находятся под защитой ВС РФ. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.