Госуслуги: как выгоднее выйти в декрет

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
При выходе в декрет возможна замена лет для расчета заработка и начисления пособия Фото:

Пособие по беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитывается исходя из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декрета. Однако, чтобы выгоднее выйти в декрет, необходимо знать, что в ряде случаев допускается замена календарных лет расчетного периода, рассказали в telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

«Например, если декрет начался в 2022 году, учитываются доходы женщины за 2020 и 2021 годы. Но по желанию возможна замена лет для расчета заработка и начисления пособия», — говорится в сообщении.

Условия для замены лет:

  • Один или два года до года декрета женщина была в отпуске по беременности и родам или уходу за ребенком;
  • Эти годы можно заменить на предыдущие — если это приведет к увеличению пособия;
  • Заменить можно один или два года, даже если в декрете женщина была не полный год, а несколько месяцев;
  • Менять можно не на любые годы, а только на непосредственно предшествующие тем периодам, которые заменяются.

Там отмечается, что заявление о замене лет нужно написать при обращении за декретным отпуском и пособием. Предварительно стоит обратиться за расчетами, чтобы выбрать самый выгодный вариант.

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Пособие по беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитывается исходя из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декрета. Однако, чтобы выгоднее выйти в декрет, необходимо знать, что в ряде случаев допускается замена календарных лет расчетного периода, рассказали в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». «Например, если декрет начался в 2022 году, учитываются доходы женщины за 2020 и 2021 годы. Но по желанию возможна замена лет для расчета заработка и начисления пособия», — говорится в сообщении. Условия для замены лет: Там отмечается, что заявление о замене лет нужно написать при обращении за декретным отпуском и пособием. Предварительно стоит обратиться за расчетами, чтобы выбрать самый выгодный вариант.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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