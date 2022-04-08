Госуслуги: как выгоднее выйти в декрет

При выходе в декрет возможна замена лет для расчета заработка и начисления пособия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пособие по беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитывается исходя из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декрета. Однако, чтобы выгоднее выйти в декрет, необходимо знать, что в ряде случаев допускается замена календарных лет расчетного периода, рассказали в telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

«Например, если декрет начался в 2022 году, учитываются доходы женщины за 2020 и 2021 годы. Но по желанию возможна замена лет для расчета заработка и начисления пособия», — говорится в сообщении.

Условия для замены лет:

Один или два года до года декрета женщина была в отпуске по беременности и родам или уходу за ребенком;

Эти годы можно заменить на предыдущие — если это приведет к увеличению пособия;

Заменить можно один или два года, даже если в декрете женщина была не полный год, а несколько месяцев;

Менять можно не на любые годы, а только на непосредственно предшествующие тем периодам, которые заменяются.

Там отмечается, что заявление о замене лет нужно написать при обращении за декретным отпуском и пособием. Предварительно стоит обратиться за расчетами, чтобы выбрать самый выгодный вариант.