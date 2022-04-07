Рецидивиста из Ингушетии осудят за убийство в Челябинской области

Мужчину задержали спустя 20 лет после убийства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном 20 лет назад. Убийство произошло в поселке Петровский Октябрьского района, а приехал туда обвиняемый из Ингушетии, где также разыскивался за особо тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР области.

«По данным следствия, в марте 2002 года обвиняемый находился на дискотеке в доме культуры в поселке Петровский Октябрьского района. В указанном месте у обвиняемого на бытовой почве возник конфликт с тремя местными жителями. В ходе ссоры он нанес мужчинам ножевые ранения, от полученных травм один потерпевший погиб, двоим была оказана экстренная медицинская помощь, благодаря чему они остались живы», — рассказали в пресс-службе.

Мужчине удавалось скрываться на протяжении 20 лет. В ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению еще одного преступления. В августе 2001 года на почве личных неприязненных отношений в Сунженском районе Республики Ингушетия он также, используя холодное оружие, убил мужчину. После чего он и уехал в Челябинскую область. Сейчас злоумышленник задержан сотрудниками ГУ МВД по региону.

Причастность мужчины к совершенным преступлениям доказана в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Показания обвиняемого проверили на месте преступления СУ СКР по Челябинской области

Причастность подтверждена доказательствами СУ СКР по Челябинской области