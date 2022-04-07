07 апреля 2022

Рецидивиста из Ингушетии осудят за убийство в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, барсетка, нарушитель, наручники
Мужчину задержали спустя 20 лет после убийства Фото:

В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном 20 лет назад. Убийство произошло в поселке Петровский Октябрьского района, а приехал туда обвиняемый из Ингушетии, где также разыскивался за особо тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР области.

«По данным следствия, в марте 2002 года обвиняемый находился на дискотеке в доме культуры в поселке Петровский Октябрьского района. В указанном месте у обвиняемого на бытовой почве возник конфликт с тремя местными жителями. В ходе ссоры он нанес мужчинам ножевые ранения, от полученных травм один потерпевший погиб, двоим была оказана экстренная медицинская помощь, благодаря чему они остались живы», — рассказали в пресс-службе.

Мужчине удавалось скрываться на протяжении 20 лет. В ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению еще одного преступления. В августе 2001 года на почве личных неприязненных отношений в Сунженском районе Республики Ингушетия он также, используя холодное оружие, убил мужчину. После чего он и уехал в Челябинскую область. Сейчас злоумышленник задержан сотрудниками ГУ МВД по региону.

Причастность мужчины к совершенным преступлениям доказана в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Показания обвиняемого проверили на месте преступления
Причастность подтверждена доказательствами

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В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном 20 лет назад. Убийство произошло в поселке Петровский Октябрьского района, а приехал туда обвиняемый из Ингушетии, где также разыскивался за особо тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР области. «По данным следствия, в марте 2002 года обвиняемый находился на дискотеке в доме культуры в поселке Петровский Октябрьского района. В указанном месте у обвиняемого на бытовой почве возник конфликт с тремя местными жителями. В ходе ссоры он нанес мужчинам ножевые ранения, от полученных травм один потерпевший погиб, двоим была оказана экстренная медицинская помощь, благодаря чему они остались живы», — рассказали в пресс-службе. Мужчине удавалось скрываться на протяжении 20 лет. В ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению еще одного преступления. В августе 2001 года на почве личных неприязненных отношений в Сунженском районе Республики Ингушетия он также, используя холодное оружие, убил мужчину. После чего он и уехал в Челябинскую область. Сейчас злоумышленник задержан сотрудниками ГУ МВД по региону. Причастность мужчины к совершенным преступлениям доказана в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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