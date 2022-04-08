Челябинским силовикам представят нового генерала

Начальник ГУФСИН после прибытия начнет ревизию колоний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нового начальника ГУФСИН по Челябинской области Михаила Арсланова представят личному составу и коллегам из других силовых ведомств на текущей неделе. Об этом сообщил источник URA.RU в ведомстве.

«Генерала официально познакомят с личным составом, а также руководством других силовых структур на этой неделе, 13 апреля. После этого он начнет объезд ведомственных учреждений — колоний и изоляторов. Пока же обязанности начальника исполняет по-прежнему Сергей Бульчук», — рассказал источник URA.RU.

Ранее стало известно, что новым начальником ГУФСИН по Челябинской области назначен 55-летний генерал-майор внутренней службы Михаил Арсланов. Он родом из Якутии. Карьеру в системе ФСИН начал в 1987 году. Работал на различных должностях в Красноярском крае, в 2017 году стал начальником отдела ФСИН по Карачево-Черкессии, в 2018-м — возглавил УФСИН России по Удмуртии.