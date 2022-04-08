08 апреля 2022
07 апреля 2022

Челябинским силовикам представят нового генерала

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
Начальник ГУФСИН после прибытия начнет ревизию колоний Фото:

Нового начальника ГУФСИН по Челябинской области Михаила Арсланова представят личному составу и коллегам из других силовых ведомств на текущей неделе. Об этом сообщил источник URA.RU в ведомстве.

«Генерала официально познакомят с личным составом, а также руководством других силовых структур на этой неделе, 13 апреля. После этого он начнет объезд ведомственных учреждений — колоний и изоляторов. Пока же обязанности начальника исполняет по-прежнему Сергей Бульчук», — рассказал источник URA.RU.

Ранее стало известно, что новым начальником ГУФСИН по Челябинской области назначен 55-летний генерал-майор внутренней службы Михаил Арсланов. Он родом из Якутии. Карьеру в системе ФСИН начал в 1987 году. Работал на различных должностях в Красноярском крае, в 2017 году стал начальником отдела ФСИН по Карачево-Черкессии, в 2018-м — возглавил УФСИН России по Удмуртии.

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Нового начальника ГУФСИН по Челябинской области Михаила Арсланова представят личному составу и коллегам из других силовых ведомств на текущей неделе. Об этом сообщил источник URA.RU в ведомстве. «Генерала официально познакомят с личным составом, а также руководством других силовых структур на этой неделе, 13 апреля. После этого он начнет объезд ведомственных учреждений — колоний и изоляторов. Пока же обязанности начальника исполняет по-прежнему Сергей Бульчук», — рассказал источник URA.RU. Ранее стало известно, что новым начальником ГУФСИН по Челябинской области назначен 55-летний генерал-майор внутренней службы Михаил Арсланов. Он родом из Якутии. Карьеру в системе ФСИН начал в 1987 году. Работал на различных должностях в Красноярском крае, в 2017 году стал начальником отдела ФСИН по Карачево-Черкессии, в 2018-м — возглавил УФСИН России по Удмуртии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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