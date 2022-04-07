На дороге к Рощино образовались колеи Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в 2022 году заменят дорожное покрытие на улице Владимира Полякова, которая ведет в аэропорт Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы планируется начать с начала строительного сезона.

«Специалисты планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части на участке протяженностью 0,9 км (Старорощинское шоссе). В рамках дорожных работ предусмотрен частичный ремонт тротуаров, реконструкция автобусных остановок, восстановление бордюрного камня. В целях обеспечения правильного и безопасного движения на объекте будут установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка», — рассказали в мэрии подробности.

По информации властей, на участке дороги по улице Владимира Полякова была выявлена значительная просадка проезжей части, а также колейность. Поэтому объект был включен в перечень нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее агентство писало, что Главное управление строительства региона заявило об увеличении объема дорожных работ в 2022 году. Вместо заявленных 110 км дорог ремонт проведут на более чем 150 километрах.

Фото: администрация Тюмени