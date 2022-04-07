07 апреля 2022
06 апреля 2022

В Тюмени отремонтируют дорогу к аэропорту. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие аэропорта
На дороге к Рощино образовались колеи Фото:

В Тюмени в 2022 году заменят дорожное покрытие на улице Владимира Полякова, которая ведет в аэропорт Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы планируется начать с начала строительного сезона.

«Специалисты планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части на участке протяженностью 0,9 км (Старорощинское шоссе). В рамках дорожных работ предусмотрен частичный ремонт тротуаров, реконструкция автобусных остановок, восстановление бордюрного камня. В целях обеспечения правильного и безопасного движения на объекте будут установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка», — рассказали в мэрии подробности.

По информации властей, на участке дороги по улице Владимира Полякова была выявлена значительная просадка проезжей части, а также колейность. Поэтому объект был включен в перечень нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее агентство писало, что Главное управление строительства региона заявило об увеличении объема дорожных работ в 2022 году. Вместо заявленных 110 км дорог ремонт проведут на более чем 150 километрах.

Фото:

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В Тюмени в 2022 году заменят дорожное покрытие на улице Владимира Полякова, которая ведет в аэропорт Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы планируется начать с начала строительного сезона. «Специалисты планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части на участке протяженностью 0,9 км (Старорощинское шоссе). В рамках дорожных работ предусмотрен частичный ремонт тротуаров, реконструкция автобусных остановок, восстановление бордюрного камня. В целях обеспечения правильного и безопасного движения на объекте будут установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка», — рассказали в мэрии подробности. По информации властей, на участке дороги по улице Владимира Полякова была выявлена значительная просадка проезжей части, а также колейность. Поэтому объект был включен в перечень нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее агентство писало, что Главное управление строительства региона заявило об увеличении объема дорожных работ в 2022 году. Вместо заявленных 110 км дорог ремонт проведут на более чем 150 километрах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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