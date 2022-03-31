Тюменские власти решили отремонтировать на треть больше дорог

01 апреля 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

На нацпроект по ремонту дорог в регионе выделили дополнительные 755 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Тюменской области более чем на треть увеличили объемы работ, которые в регионе необходимо будет провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает Главное управление строительства в своем telegram-канале. Вместо 110 км дорог ремонт проведут на более чем 150 километрах. «В рамках реализации национального проекта „Безопасные и качественные дороги“ в 2022 году увеличены объемы ремонта. Изначально в плане стояли 128 объектов общей протяженностью 110,4 км. В план включены еще 39,4 км», — сообщает ГУС ТО в своем telegram-канале. Кроме того, в рамках нацпроекта ремонт ждет два путепровода. Деньги на дополнительные объекты выделены из федерального и областного бюджетов. В общей сложности, сверх старой сметы, на ремонт пустят 755 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что на другой национальный проект — по цифровизации, в Тюменской области потратят 1,7 млрд рублей. Цифровая трансформация региона продлится с 2022 по 2024 годы включительно. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Тюменской области более чем на треть увеличили объемы работ, которые в регионе необходимо будет провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает Главное управление строительства в своем telegram-канале. Вместо 110 км дорог ремонт проведут на более чем 150 километрах. «В рамках реализации национального проекта „Безопасные и качественные дороги“ в 2022 году увеличены объемы ремонта. Изначально в плане стояли 128 объектов общей протяженностью 110,4 км. В план включены еще 39,4 км», — сообщает ГУС ТО в своем telegram-канале. Кроме того, в рамках нацпроекта ремонт ждет два путепровода. Деньги на дополнительные объекты выделены из федерального и областного бюджетов. В общей сложности, сверх старой сметы, на ремонт пустят 755 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что на другой национальный проект — по цифровизации, в Тюменской области потратят 1,7 млрд рублей. Цифровая трансформация региона продлится с 2022 по 2024 годы включительно.