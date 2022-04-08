Минобороны РФ: возле Одессы уничтожен центр подготовки наемников

Российские военные уничтожили центр сбора наемников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили центр подготовки иностранных наемников недалеко от Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ в хлде брифинга.

«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса „Бастион“ в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Также ракетами уничтожена военная техника резервов войск Украины на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково в Донецкой области.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 возле Старой Збурьевки и пять беспилотников «Байрактар ТБ-2». Всего ракетные войска поразили 81 военный объект Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из разных стран. Издания США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких наемников. Ряд иностранных военных покинули страну, передает RT. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса».