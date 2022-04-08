Минобороны РФ: возле Одессы уничтожен центр подготовки наемников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, заправка, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Российские военные уничтожили центр сбора наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили центр подготовки иностранных наемников недалеко от Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ в хлде брифинга.

«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса „Бастион“ в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Также ракетами уничтожена военная техника резервов войск Украины на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково в Донецкой области.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 возле Старой Збурьевки и пять беспилотников «Байрактар ТБ-2». Всего ракетные войска поразили 81 военный объект Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из разных стран. Издания США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких наемников. Ряд иностранных военных покинули страну, передает RT. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса».

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы России уничтожили центр подготовки иностранных наемников недалеко от Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ в хлде брифинга. «Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса „Бастион“ в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Также ракетами уничтожена военная техника резервов войск Украины на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково в Донецкой области. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 возле Старой Збурьевки и пять беспилотников «Байрактар ТБ-2». Всего ракетные войска поразили 81 военный объект Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из разных стран. Издания США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких наемников. Ряд иностранных военных покинули страну, передает RT. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...