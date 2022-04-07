По данным аналитиков, покупательская активность на рынке недвижимости снизилась впервые с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане впервые с сентября 2020 года снизилась покупательская активность на рынке недвижимости. Данная информация размещена на сайте компании «БК Недвижимость».

«Впервые с сентября 2020 года, в марте текущего года эксперты компании зафиксировали небольшое снижение покупательской активности на рынке жилой недвижимости — индекс активности спроса находится на отметке 63 пункта. В принятой методике расчета полное отсутствие изменения показателей активности (спроса на жилую недвижимость) по сравнению с предыдущим месяцем соответствует 50 пунктам», — указано в сообщении.

На графике компании указано, что с января 2021 года максимальный индекс активности спроса находился на уровне 69 пунктов. Ранее президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов рассказал URA.RU, что в регионе на рынке вторичного жилья складывается сложная ситуация. Он связывал это с высокими ставками по ипотеке.

Также представители этой компании сообщали о снижении цен на вторичном рынке жилья. При этом, по данным другого участника рынка недвижимости — компании «Этажи», стоимость квадратного метра жилья в Кургане в марте продолжала расти. Ранее представитель союза риэлторов «Полезные люди» Елена Безгодова предполагала, что цены могут вырасти из-за неосторожных действий продавцов и покупателей.

На графике видно, что так, как в марте, спрос на недвижимость в городе не падал больше года График: сайт компании «БК Недвижимость»