07 апреля 2022

В Кургане резко упал спрос на квартиры. График

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, новострой, ипотека, новый дом, жилье, квартиры
По данным аналитиков, покупательская активность на рынке недвижимости снизилась впервые с 2020 года Фото:

В Кургане впервые с сентября 2020 года снизилась покупательская активность на рынке недвижимости. Данная информация размещена на сайте компании «БК Недвижимость».

«Впервые с сентября 2020 года, в марте текущего года эксперты компании зафиксировали небольшое снижение покупательской активности на рынке жилой недвижимости — индекс активности спроса находится на отметке 63 пункта. В принятой методике расчета полное отсутствие изменения показателей активности (спроса на жилую недвижимость) по сравнению с предыдущим месяцем соответствует 50 пунктам», — указано в сообщении.

На графике компании указано, что с января 2021 года максимальный индекс активности спроса находился на уровне 69 пунктов. Ранее президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов рассказал URA.RU, что в регионе на рынке вторичного жилья складывается сложная ситуация. Он связывал это с высокими ставками по ипотеке.

Также представители этой компании сообщали о снижении цен на вторичном рынке жилья. При этом, по данным другого участника рынка недвижимости — компании «Этажи», стоимость квадратного метра жилья в Кургане в марте продолжала расти. Ранее представитель союза риэлторов «Полезные люди» Елена Безгодова предполагала, что цены могут вырасти из-за неосторожных действий продавцов и покупателей.

На графике видно, что так, как в марте, спрос на недвижимость в городе не падал больше года

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В Кургане впервые с сентября 2020 года снизилась покупательская активность на рынке недвижимости. Данная информация размещена на сайте компании «БК Недвижимость». «Впервые с сентября 2020 года, в марте текущего года эксперты компании зафиксировали небольшое снижение покупательской активности на рынке жилой недвижимости — индекс активности спроса находится на отметке 63 пункта. В принятой методике расчета полное отсутствие изменения показателей активности (спроса на жилую недвижимость) по сравнению с предыдущим месяцем соответствует 50 пунктам», — указано в сообщении. На графике компании указано, что с января 2021 года максимальный индекс активности спроса находился на уровне 69 пунктов. Ранее президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов рассказал URA.RU, что в регионе на рынке вторичного жилья складывается сложная ситуация. Он связывал это с высокими ставками по ипотеке. Также представители этой компании сообщали о снижении цен на вторичном рынке жилья. При этом, по данным другого участника рынка недвижимости — компании «Этажи», стоимость квадратного метра жилья в Кургане в марте продолжала расти. Ранее представитель союза риэлторов «Полезные люди» Елена Безгодова предполагала, что цены могут вырасти из-за неосторожных действий продавцов и покупателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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