Семь врачей прошли обучение на базе Клинического института мозга Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Штат Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге пополнился новыми специалистами. Семь врачей прошли обучение на базе Клинического института мозга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

«Мы стараемся повышать квалификацию наших специалистов. Наши специалисты осваивают новые методики, внедряют новые знания и применяют их на практике», — сказал начальник отдела восстановительного лечения ОДКБ Виктория Цегельная.

Маленький пациент, который перенес тяжелую пневмонию, нуждается в реабилитации. «Наши специалисты проводят дыхательную гимнастику, профилактику дыхательных нарушений, а также стимуляцию опорно-двигательного аппарата», — сказал завотделением медицинской реабилитации ОДКБ Алексей Сафронов.

Наличие высококвалифицированной бригады важно для реанимационного отделения больницы. «Подключение специалистов на раннем этапе позволяет сократить негативные последствия. Кроме того, в состав команды входит логопед, который проводит оценку нарушения глотания, что позволяет подобрать оптимальный способ питания», — сказано в сообщении.

В Свердловской области запустили глобальную программу обучения врачей на базе Клинического института мозга. Эту площадку выбрали еще в сентябре прошлого года во время визита в Екатеринбург главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. Тогда его предложение о запуске пилотного проекта поддержал глава региона Евгений Куйвашев и учредители Фонда Святой Екатерины.

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

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