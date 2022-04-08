«Трибунал» раскрыл националиста-мародера, требующего расправы

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Груз с похищенным перевозят автотранспортом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общественный проект «Трибунал» раскрыл нациста, ворующего у местных жителей. Груз с похищенным перевозят автотранспортом.

«Так, короче, малой **** [наворовали], вон в машине. Посмотри Вася, я еле сижу. Ты видишь, как я сижу», — говорит мужчина на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Трибунала». Вместе с ним в автомобиле находятся еще двое мужчин. Злоумышленники пытаются скрыться с похищенным имуществом мирных жителей. Также ранее этот мужчина призывал устроить расправу над военными из России.

«Трибунал» создали российские журналисты, историки и общественники для выявления имен украинских националистов, участвовавших в геноциде населения Донбасса. Ранее сообщалось, что проект «Трибунал» разоблачил высокопоставленного националиста ВСУ. Им оказался полковник ВСУ Алексей Майстренко, обвиняемый российскими правоохранительными органами в геноциде русскоязычного населения. Отмечаелось, что он принимал участие в бомбежке жилых домов и использовал мирных жителей как живой щит.

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Общественный проект «Трибунал» раскрыл нациста, ворующего у местных жителей. Груз с похищенным перевозят автотранспортом. «Так, короче, малой **** [наворовали], вон в машине. Посмотри Вася, я еле сижу. Ты видишь, как я сижу», — говорит мужчина на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Трибунала». Вместе с ним в автомобиле находятся еще двое мужчин. Злоумышленники пытаются скрыться с похищенным имуществом мирных жителей. Также ранее этот мужчина призывал устроить расправу над военными из России. «Трибунал» создали российские журналисты, историки и общественники для выявления имен украинских националистов, участвовавших в геноциде населения Донбасса. Ранее сообщалось, что проект «Трибунал» разоблачил высокопоставленного националиста ВСУ. Им оказался полковник ВСУ Алексей Майстренко, обвиняемый российскими правоохранительными органами в геноциде русскоязычного населения. Отмечаелось, что он принимал участие в бомбежке жилых домов и использовал мирных жителей как живой щит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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