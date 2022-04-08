«Трибунал» раскрыл националиста-мародера, требующего расправы

08 апреля 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Груз с похищенным перевозят автотранспортом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественный проект «Трибунал» раскрыл нациста, ворующего у местных жителей. Груз с похищенным перевозят автотранспортом. «Так, короче, малой **** [наворовали], вон в машине. Посмотри Вася, я еле сижу. Ты видишь, как я сижу», — говорит мужчина на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Трибунала». Вместе с ним в автомобиле находятся еще двое мужчин. Злоумышленники пытаются скрыться с похищенным имуществом мирных жителей. Также ранее этот мужчина призывал устроить расправу над военными из России. «Трибунал» создали российские журналисты, историки и общественники для выявления имен украинских националистов, участвовавших в геноциде населения Донбасса. Ранее сообщалось, что проект «Трибунал» разоблачил высокопоставленного националиста ВСУ. Им оказался полковник ВСУ Алексей Майстренко, обвиняемый российскими правоохранительными органами в геноциде русскоязычного населения. Отмечаелось, что он принимал участие в бомбежке жилых домов и использовал мирных жителей как живой щит. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общественный проект «Трибунал» раскрыл нациста, ворующего у местных жителей. Груз с похищенным перевозят автотранспортом. «Так, короче, малой **** [наворовали], вон в машине. Посмотри Вася, я еле сижу. Ты видишь, как я сижу», — говорит мужчина на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Трибунала». Вместе с ним в автомобиле находятся еще двое мужчин. Злоумышленники пытаются скрыться с похищенным имуществом мирных жителей. Также ранее этот мужчина призывал устроить расправу над военными из России. «Трибунал» создали российские журналисты, историки и общественники для выявления имен украинских националистов, участвовавших в геноциде населения Донбасса. Ранее сообщалось, что проект «Трибунал» разоблачил высокопоставленного националиста ВСУ. Им оказался полковник ВСУ Алексей Майстренко, обвиняемый российскими правоохранительными органами в геноциде русскоязычного населения. Отмечаелось, что он принимал участие в бомбежке жилых домов и использовал мирных жителей как живой щит.