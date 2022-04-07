Школьница из Перми сбежала с уроков и уехала за 130 км

Школьница ушла с уроков из-за проблем с учебой и одноклассниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские в Верещагино (Пермский край) обнаружили второклассницу, сбежавшую с уроков из школы в Перми. Сотрудники правоохранительных органов нашли ребенка без сопровождения родителей на станции города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермского отдела МВД на транспорте. Примерное расстояние между Пермью и Верещагино — около 130 км.

«В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия „Железная дорога — железная дисциплина“ сотрудники транспортной полиции на станции Верещагино обнаружили второклассницу, которая несколько часов проехала в электропоезде одна без сопровождения взрослых», — сообщается в пресс-службе. Девочку заметил контролер электропоезда и сообщил об этом в отдел полиции в Верещагино.

Несовершеннолетняя при встрече с полицейскими просила передать ее родителям, что она поедет дальше. Сотрудники транспортной полиции успокоили и накормили школьницу, позже за ребенком приехали родители. Выяснилось, что учащаяся имеет проблемы с обучением и общением с одноклассниками из-за чего не в первый раз уходит с уроков. Родителей девочки привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.