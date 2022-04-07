07 апреля 2022

Школьница из Перми сбежала с уроков и уехала за 130 км

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, школьницы, девочки, дети, школьные рюкзаки
Школьница ушла с уроков из-за проблем с учебой и одноклассниками Фото:

Полицейские в Верещагино (Пермский край) обнаружили второклассницу, сбежавшую с уроков из школы в Перми. Сотрудники правоохранительных органов нашли ребенка без сопровождения родителей на станции города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермского отдела МВД на транспорте. Примерное расстояние между Пермью и Верещагино — около 130 км.

«В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия „Железная дорога — железная дисциплина“ сотрудники транспортной полиции на станции Верещагино обнаружили второклассницу, которая несколько часов проехала в электропоезде одна без сопровождения взрослых», — сообщается в пресс-службе. Девочку заметил контролер электропоезда и сообщил об этом в отдел полиции в Верещагино.

Несовершеннолетняя при встрече с полицейскими просила передать ее родителям, что она поедет дальше. Сотрудники транспортной полиции успокоили и накормили школьницу, позже за ребенком приехали родители. Выяснилось, что учащаяся имеет проблемы с обучением и общением с одноклассниками из-за чего не в первый раз уходит с уроков. Родителей девочки привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

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Полицейские в Верещагино (Пермский край) обнаружили второклассницу, сбежавшую с уроков из школы в Перми. Сотрудники правоохранительных органов нашли ребенка без сопровождения родителей на станции города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермского отдела МВД на транспорте. Примерное расстояние между Пермью и Верещагино — около 130 км. «В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия „Железная дорога — железная дисциплина“ сотрудники транспортной полиции на станции Верещагино обнаружили второклассницу, которая несколько часов проехала в электропоезде одна без сопровождения взрослых», — сообщается в пресс-службе. Девочку заметил контролер электропоезда и сообщил об этом в отдел полиции в Верещагино. Несовершеннолетняя при встрече с полицейскими просила передать ее родителям, что она поедет дальше. Сотрудники транспортной полиции успокоили и накормили школьницу, позже за ребенком приехали родители. Выяснилось, что учащаяся имеет проблемы с обучением и общением с одноклассниками из-за чего не в первый раз уходит с уроков. Родителей девочки привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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