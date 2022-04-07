Бывший глава курганского МЧС Рожков переложил вину на подчиненных

В курганском суде Олег Рожков заявил о своей невиновности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков считает, что его бывшие подчиненные допустили нарушения при составлении экспертизы во время проверки здания гостинично-развлекательного комплекса «7 и Я». Такое заявление он сделал на очередном судебном заседании по делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Также обвиняемый вновь заявил, что не признает вину.

«Изучив проект заключения Шугалея [бывшего эксперта испытательной пожарной лаборатории, составившего акт экспертизы] я был уверен в незаконности предъявленных им требований и прямо сказал об этом руководителю лаборатории [Щербатову]», — заявил Рожков. По его словам, он несколько раз настаивал на полной и достоверной проверке используемых при строительстве материалов для наиболее объективной оценки при экспертизе.

Также Рожков отверг имеющиеся в материалах дела утверждения о дружбе с владельцем комплекса Агаевым, которая могла бы вылиться в личную заинтересованность, приведя хронологию общения в 2018-19 году. Дополнительно защита пригласила свидетелем специалиста по противопожарной обороне. Эксперт сообщил, что консультировал Агаева по выбору материалов при строительстве здания амбулатории, которое позднее перепрофилировали под гостиницу, в строгом соответствии с противопожарными требованиями, а также помогал устранять недочеты.

Следствие настаивает, что Рожков злоупотреблял служебными полномочиями по ч.1 ст. 285 УК РФ. Ранее бывшего главу МЧС области обвинили в четырех противоправных эпизодах, в том числе превышении полномочий, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Следующее заседание суда по данному делу состоится 25 апреля.

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