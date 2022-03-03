Главный свидетель отрекся от дружбы с экс-главой ГУ МЧС Кургана

Вургун Агаев (на фото) заявил в суде, что не дружит с Олегом Рожковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Предприниматель Вургун Агаев (гостиничный комплекс «7 и Я»), выступая в суде по делу экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова, заявил, что у него не было с подсудимым дружеских отношений. Ранее он заявлял следователю о дружбе с Рожковым. Агаев сообщил, что следователь его неправильно понял, передает из зала суда корреспондент URA.RU.

«У меня не было с ним [Рожковым] дружеских отношений, чтобы мы выпивали или ездили куда-то. Он ни разу у меня не был. Я был у него один раз, стоял в приемной. Он вышел, я его поздравил и уехал. У него день рождения был», — рассказал в суде Агаев, отвечая на вопрос прокурора Алексея Киселева.

После этого прокурор попросил суд огласить показания свидетеля, которые он давал следствию ранее. «Есть существенные противоречия. Агаев сообщал, что с Рожковым поддерживает дружеские, приятельские отношения», — пояснил Киселев.

«Дословно в протоколе допроса от 11 ноября 2021 года зафиксировано следующее: „С Рожковым я поддерживаю дружеские и приятельские отношения, поздравлял его с днями рождения, один раз я посещал Рожкова в его кабинете несколько лет назад“», — сообщил судья. При этом Агаев утверждал, что не обращался к Рожкову за помощью в выдаче положительного заключения экспертизы по комплексу «7 и Я».

Как пояснил Агаев суду, при даче показаний он говорил, что редко общается с Рожковым, у них только деловые отношения. Судья уточнил, означает ли это заявление, что следователь неверно понял свидетеля на допросе. Агаев ответил утвердительно.

Ранее URA.RU сообщало, что новое дело в отношении Рожкова связано с проверкой здания гостиничного комплекса «7 и Я» на соответствие требованиям пожарной безопасности. Он якобы давал незаконные указания составить акт проверки без выявленных нарушений. Рожков отрицает все обвинения в свой адрес. Параллельно с этим в суде рассматривается другое уголовное дело в отношении Рожкова, по которому он также не признает вину.

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