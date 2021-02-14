Экс-главу курганского ГУ МЧС обвинили в четырех преступлениях

Следствие по делу Олега Рожкова завершено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Следствие по делу экс-начальника ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова завершено. Ему предъявлено окончательное обвинение в четырех преступлениях, сообщает региональное следственное управление СК России.

«С учетом совокупности собранных в ходе следствия доказательств бывшему начальнику ГУ МЧС России по Курганской области Олегу Рожкову предъявлено обвинение», — говорится в сообщении. В частности, ему инкриминируют преступления по п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ч.3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения) и два преступления по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, в 2018 году Рожков был председателем комиссии по приемке продукции в рамках гособоронзаказа на поставку роботов для нужд МЧС России. Зная о недостатках техники, он организовал приемку роботов и составление фиктивных актов о соответствии их техусловиям. В результате МЧС России перечислило поставщику более 56,5 миллионов рублей за непригодную к эксплуатации технику.

Также следствие установило, что с февраля 2019 года по февраль 2020 года Рожков незаконно использовал в личных целях спецтехнику, состоящую на вооружении регионального ГУ МЧС. Квадроцикл, снегоход и строительная техника использовались обвиняемым для досуга и возведения жилого дома.

В сентябре 2019 года Рожков уже в статусе врио начальника регионального ГУ МЧС якобы сообщил главному бухгалтеру недостоверную информацию о своем назначении на должность и убедил ее начислять ему выплаты. Ущерб оценен в 128 тысяч рублей. Также следствие считает, что в 2018 году Рожков давал указания о покупке сотовых телефонов за счет средств ГУ МЧС. Гаджеты стоимостью более 160 тысяч рублей передали в его личное пользование.

Рожкова задержали в марте 2020 года, сообщало ранее URA.RU. Уголовное дело СУ СК возбудил по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова заключили под стражу, но в декабре 2020 года выпустили под домашний арест.