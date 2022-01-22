В суде раскрыли новые претензии к экс-главе курганского ГУ МЧС

По мнению следствия, Олег Рожков потребовал закрыть глаза на нарушения в гостиничном комплексе «7 и Я» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новое уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова, переданное в суд, связано с проверкой здания гостиничного комплекса «7 и Я» на соответствие требованиям пожарной безопасности. Рожков якобы давал незаконные указания составить акт проверки без выявленных нарушений, заявил в суде прокурор Алексей Киселев, передает корреспондент URA.RU.

«В период с 21 по 29 мая 2018 года Рожков передал сотрудникам ИПЛ [испытательной пожарной лаборатории] заведомо незаконные указания о том, что заключение эксперта по объекту должно быть подготовлено в кратчайшие сроки. Оно не должно содержать в себе сведений о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности», — зачитал материалы дела Киселев.

По требованию Рожкова было подготовлено заключение о соответствии четырехэтажного здания по улице Карбышева, 33в (гостиничный комплекс «7 и Я») противопожарным требованиям, что не соответствовало действительности. По данным следствия, на объекте были найдены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан.

Пожарно-техническая экспертиза была назначена судом, где рассматривался иск владельца «7 и Я» к администрации Кургана о признании права собственности на указанное здание. Следствие считает, что Рожкова и бизнесмена связывали дружеские отношения, а подготовить положительное заключение Рожков потребовал «из ложно понятого чувства товарищества». Он понимал, что за выявленные нарушения грозит ответственность в виде штрафа или приостановления деятельности до 90 суток.

Рожкова обвинили в преступлении по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сам он отрицает все обвинения в свой адрес и считает, что уголовное дело возбудили, чтобы создать ему «негативный имидж». Параллельно с этим в суде рассматривается другое уголовное дело в отношении Рожкова, по которому он также не признает вину. Экс-главу ГУ МЧС задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ.

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