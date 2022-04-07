«Дочка» Ростеха будет платить пермским студентам

Студенты смогут получать деньги от предприятия еще во время учебы (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермская компания «ОДК-Авиадвигатель», входящая в состав госкорпорации «Ростех», будет платить ежемесячные стипендии студентам пермского Политеха (ПНИПУ). Выплаты по 10 тысяч рублей достанутся тем, кто в рамках целевого набора предприятия поступит на аэрокосмический, механико-технологический или электротехнический факультеты, рассказали в вузе.

«Студентам целевой группы будет выплачиваться стипендия от предприятия по результатам единого государственного экзамена в течение первого семестра. Второй и последующий семестры обучения стипендия выплачивается при сдаче межсессионных зачетов и экзаменов на „отлично“ и/или „зачтено“ — 10 000 рублей», — говорится на сайте ПНИПУ.

Кроме стипендий будущим студентам предоставят оплачиваемую стажировку в «ОДК-Авиадвигатель». Согласно законодательству, по окончании вуза молодые специалисты будут обязаны отработать на предприятии три года. Ранее URA.RU рассказывало, что Ростех запускает проект подготовки инженеров нового поколения. Готовить кадры будут девять профильных вузов страны, среди которых и Пермский политехнический университет.