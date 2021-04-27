Пермским студентам пообещали платить 25 тысяч рублей за учебу

Пермские студенты смогут получать мотивационные выплаты от «Ростеха» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермские студенты смогут получать мотивационные выплаты в размере до 25 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Госкорпорации «Ростех». Выплаты предусмотрены участникам проекта подготовки инженеров нового поколения, который запустила госкорпорация. Готовить кадры будут девять профильных вузов страны в число которых вошел и Пермский политехнический университет (ПНИПУ).

«Проект охватывает девять ключевых профильных вузов Москвы, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска. Студенты-участники программы получат мотивационные выплаты в размере до 50 тыс рублей в месяц в зависимости от академических успехов: обучающиеся в Московском авиационном институте — от 20 до 50 тыс рублей в месяц, в регионах — от 10 до 25 тыс рублей», — говорится на сайте «Ростеха».

Помимо выплат студенты смогут принять участие в крупных технологических проектах госкорпорации. В пилотные группы в 2021 году войдут более 120 студентов. Обучение в пилотных группах организуется за счет компаний-работодателей, входящих в состав «Ростеха». В Перми таковым является АО «ОДК-Авиадвигатель».

Сообщается, что госкорпорация будет требовать «достижения измеримых показателей эффективности как от вуза, так и от студента». Вуз не получит оплату за студентов, отстающих по профильным предметам, а двоечников отчислят из пилотных групп. Им также придется возместить работодателю стоимость обучения.