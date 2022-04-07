Компания «Сладкая жизнь» хочет механизировать свое производство (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Сладкая жизнь» из Челябинска готовится повысить мощности производства косметической продукции в условиях санкций. Как заявили URA.RU в компании, сейчас они ищут деньги, чтобы закупить оборудование и уйти от ручного производства.

«Санкции никак не сказались на работу нашей компании. С самого начала при производстве мы использовали отечественные компоненты. Сейчас мы планируем закупить оборудования для производства, а также расширить линейку своих брендов», — сообщила URA.RU директор компании Анна Горобец.

Директор добавила, что для достижения запланированных целей, компания стала участвовать в контрактном производстве. Так, «Сладкая жизнь» сможет увеличить оборот и загрузку производства, а также закупить оборудование, чтобы выйти на еще больший производственный уровень. Компания также надеется на поддержку со стороны центра «Мой бизнес». По словам директора компании, соответствующая анкета уже заполнена, теперь осталось дождаться результатов.

Товары компании «Сладкая жизнь» продаются в различных маркетплейсах, офлайн точках, а также реализуется через сеть франшиз по всей России. Продукция выпускается и реализуются под брендами Goddess и «АВ». Под брендом Goddess компания выпускает пасту для депиляции. Данный товар в основном покупают мастера шугаринга. А вот под товарным знаком «АВ» компания реализует ежедневную косметику, которой пользуется каждая девушка и женщина. В линейке товаров бренда присутствуют различные скрабы, лосьоны, масла, шампуни и другие продукты для лица и тела.

Российские производства начали осваивать программу импортозамещения после введения антироссийских санкций, и нехватки на рынке зарубежных комплектующих. Санкции призваны ослабить экономикУ России. Однако в правительстве заявили, что в адрес РФ выдвинуто свыше шести тысяч ограничений. При этом российская экономика выдержала удар.

Фото: директор «Сладкая жизнь» Анна Горобец

Фото: директор «Сладкая жизнь» Анна Горобец

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