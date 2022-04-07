ФСБ: «истинный ариец» из Кургана призывал к терроризму

51-летний фигурант признал вину и оказывает помощь следствию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана задержан за призывы к террористической деятельности, размещаемые в соцсетях под ником «Ариец Истинный». 51-летний мужчина уже признал вину, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ФСБ.

«В период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года фигурант, зарегистрировавшись под именем „Ариец Истинный“ в соцсети „ВКонтакте“, публиковал на своей странице материалы и комментарии с призывами к насильственному изменению основ Конституционного строя РФ в целях дестабилизации органов власти. Размещенные обвиняемым информационные материалы содержат призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

В УФСБ считают, что публикуемые мужчиной материалы создавали опасность гибели представителей органов власти и наступления других тяжких последствий, в том числе к прекращению работы некоторых федеральных структур. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). «В настоящее время фигурант признался в совершении преступления и оказывает помощь следствию», — добавили в ФСБ.