07 апреля 2022

ФСБ: «истинный ариец» из Кургана призывал к терроризму

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
51-летний фигурант признал вину и оказывает помощь следствию Фото:

Житель Кургана задержан за призывы к террористической деятельности, размещаемые в соцсетях под ником «Ариец Истинный». 51-летний мужчина уже признал вину, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ФСБ.

«В период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года фигурант, зарегистрировавшись под именем „Ариец Истинный“ в соцсети „ВКонтакте“, публиковал на своей странице материалы и комментарии с призывами к насильственному изменению основ Конституционного строя РФ в целях дестабилизации органов власти. Размещенные обвиняемым информационные материалы содержат призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

В УФСБ считают, что публикуемые мужчиной материалы создавали опасность гибели представителей органов власти и наступления других тяжких последствий, в том числе к прекращению работы некоторых федеральных структур. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). «В настоящее время фигурант признался в совершении преступления и оказывает помощь следствию», — добавили в ФСБ.

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Житель Кургана задержан за призывы к террористической деятельности, размещаемые в соцсетях под ником «Ариец Истинный». 51-летний мужчина уже признал вину, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ФСБ. «В период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года фигурант, зарегистрировавшись под именем „Ариец Истинный“ в соцсети „ВКонтакте“, публиковал на своей странице материалы и комментарии с призывами к насильственному изменению основ Конституционного строя РФ в целях дестабилизации органов власти. Размещенные обвиняемым информационные материалы содержат призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства. В УФСБ считают, что публикуемые мужчиной материалы создавали опасность гибели представителей органов власти и наступления других тяжких последствий, в том числе к прекращению работы некоторых федеральных структур. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). «В настоящее время фигурант признался в совершении преступления и оказывает помощь следствию», — добавили в ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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