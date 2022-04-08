В ЯНАО назвали дату закрытия дороги в ХМАО 08 апреля 2022 в 16:49 Размер текста - 17 + Участок закроют до следующего сезона Фото: Александр Елизаров © URA.RU С 11 апреля закрывается проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «C 00.00 часов 11 апреля проезд будет закрыт. Откроется он только в следующем сезоне», — уточняется в сообщении. По информации департамента, остальные зимники продолжают работу. Ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги пока работает в обычном режиме. Здесь проезд разрешен для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных — до 45 тонн. Зимник Коротчаево — Красноселькуп открыт для движения легковых полноприводных машин до 3,5 тонн в круглосуточном режиме, для грузовых полноприводных, массой от 3,5 до 30 тонн, с 20.00 до 08.00 часов. На сезонной трассе Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыт проезд для всех видов транспорта. Ведутся восстановительные работы. Ранее писало, URA.RU что из-за плохой погоды не работали все сезонные трассы. Причиной ограничений стал сильный ветер. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. С 11 апреля закрывается проезд по участку зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «C 00.00 часов 11 апреля проезд будет закрыт. Откроется он только в следующем сезоне», — уточняется в сообщении. По информации департамента, остальные зимники продолжают работу. Ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги пока работает в обычном режиме. Здесь проезд разрешен для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных — до 45 тонн. Зимник Коротчаево — Красноселькуп открыт для движения легковых полноприводных машин до 3,5 тонн в круглосуточном режиме, для грузовых полноприводных, массой от 3,5 до 30 тонн, с 20.00 до 08.00 часов. На сезонной трассе Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыт проезд для всех видов транспорта. Ведутся восстановительные работы. Ранее писало, URA.RU что из-за плохой погоды не работали все сезонные трассы. Причиной ограничений стал сильный ветер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям