Свердловские школы нашли замену иностранному софту

Свердловские школьники будут пользоваться отечественной платформой «Сферум» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общеобразовательные учебные заведения Свердловской области нашли замену иностранному софту. Они переходят на отечественное программное обеспечение. Речь идет о платформе «Сферум». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере образования.

«Раньше для проведения онлайн-занятий в школах региона использовали Zoom и Skype. После того как компании приостановили свою деятельность на территории страны, встал вопрос о том, чем можно заменить западный софт. Решение нашли — школьники будут пользоваться отечественной платформой „Сферум“», — отметил информатор.

«Сферум» — это безопасное пространство для учителей, учеников и родителей, в котором можно учиться, общаться, проводить видеоуроки, смотреть трансляции.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что родители свердловских школьников положительно восприняли новость о том, что образовательная платформа Coursera временно останавливает всю свою деятельность на территории РФ из-за санкций. Coursera — это крупный американский провайдер открытых онлайн-курсов, который работает с университетами и другими организациями, предлагая онлайн-курсы, сертификаты и степени по различным предметам.

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