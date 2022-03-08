Свердловские родители нашли плюсы в западных санкциях

Родители свердловских школьников считают, что введенные санкции принесут пользу в образовательной сфере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Родители свердловских школьников положительно восприняли новость о том, что образовательная платформа Coursera временно останавливает всю свою деятельность на территории РФ из-за санкций. Об этом рассказали читатели URA.RU. Coursera — это крупный американский провайдер открытых онлайн-курсов, который работает с университетами и другими организациями, предлагая онлайн-курсы, сертификаты и степени по различным предметам.

«Очень рада, что отсутствие всех цифровых платформ, вне зависимости от страны происхождения, положительно скажется на образовании. Дети будут получать полноценные знания, как и было раньше», — поделилась мама шестиклассника Наталья.

По словам другой родительницы, из-за онлайн-образования качество получаемых знаний стало крайне низким. «Моя дочь школьница. Введение образовательных платформ, мягко говоря, потрепало нервы. То грузится долго, то зайти невозможно. Да и качество образования ухудшилось. Дети целыми днями сидят за экранами компьютеров и портят зрение. Было бы чудесно, если бы и остальные образовательные платформы сошли на нет», — отметила горожанка.

Отец ученика образовательного учреждения Екатеринбурга считает, что образование может быть гибридным. «Дети должны какие-то задания делать с помощью компьютера, а какие-то — самостоятельно после прочтения книг. Цифровать все образование неразумно и самое главное — неэффективно. Думаю, что введенные санкции принесут нам больше пользы в образовательной сфере», — отметил мужчина

В департаменте информационной политики Свердловской области URA.RU сообщили, что платформа Coursera в регионе применялась по решению отдельных учебных заведений. «По данным регионального минобразования, речь идет, фактически, о единичных случаях. При этом российским школам уже достаточно продолжительное время доступна альтернатива — информационно-коммуникационная платформа „Сферум“, которая является отечественной разработкой», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что родители свердловских школьников обрадовались тому, что компьютерная игра Minecraft (компьютерная инди-игра в жанре песочницы — прим.ред.) временно останавливает свою деятельность на территории РФ. Санкции против России были введены из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Напомним, что ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации ее территории.

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