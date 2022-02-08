Из муниципалитета ХМАО запустят прямой рейс в Москву

В Нягани объявили о запуске прямого рейса по маршруту Москва — Нягань — Москва с 31 мая. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро». Об этом рассказал глава города Иван Ямашев.
«В ходе долгосрочных переговоров удалось привлечь на нашу территорию Авиакомпанию „ИрАэро“. У няганцев будет возможность добраться до Москвы прямым авиарейсом», — написал Ямашев на личной странице в Instagram. Полеты будут организованы в отпускной период с 31 мая по 27 сентября 2022 года. На данный момент планируется один рейс в неделю — во вторник.
Ранее URA.RU писало, что в этом году новыми прямыми рейсами связали Тобольск (Тюменская область) и два муниципалитета ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Из Сургута также доступен прямой перелет в Курган.
В Нягани объявили о запуске прямого рейса по маршруту Москва — Нягань — Москва с 31 мая. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро». Об этом рассказал глава города Иван Ямашев. «В ходе долгосрочных переговоров удалось привлечь на нашу территорию Авиакомпанию „ИрАэро“. У няганцев будет возможность добраться до Москвы прямым авиарейсом», — написал Ямашев на личной странице в Instagram. Полеты будут организованы в отпускной период с 31 мая по 27 сентября 2022 года. На данный момент планируется один рейс в неделю — во вторник. Ранее URA.RU писало, что в этом году новыми прямыми рейсами связали Тобольск (Тюменская область) и два муниципалитета ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Из Сургута также доступен прямой перелет в Курган.