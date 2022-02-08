Из муниципалитета ХМАО запустят прямой рейс в Москву

09 февраля 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Прямой перелет в Москву будет доступен из Нягани Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нягани объявили о запуске прямого рейса по маршруту Москва — Нягань — Москва с 31 мая. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро». Об этом рассказал глава города Иван Ямашев. «В ходе долгосрочных переговоров удалось привлечь на нашу территорию Авиакомпанию „ИрАэро“. У няганцев будет возможность добраться до Москвы прямым авиарейсом», — написал Ямашев на личной странице в Instagram. Полеты будут организованы в отпускной период с 31 мая по 27 сентября 2022 года. На данный момент планируется один рейс в неделю — во вторник. Ранее URA.RU писало, что в этом году новыми прямыми рейсами связали Тобольск (Тюменская область) и два муниципалитета ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Из Сургута также доступен прямой перелет в Курган. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нягани объявили о запуске прямого рейса по маршруту Москва — Нягань — Москва с 31 мая. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро». Об этом рассказал глава города Иван Ямашев. «В ходе долгосрочных переговоров удалось привлечь на нашу территорию Авиакомпанию „ИрАэро“. У няганцев будет возможность добраться до Москвы прямым авиарейсом», — написал Ямашев на личной странице в Instagram. Полеты будут организованы в отпускной период с 31 мая по 27 сентября 2022 года. На данный момент планируется один рейс в неделю — во вторник. Ранее URA.RU писало, что в этом году новыми прямыми рейсами связали Тобольск (Тюменская область) и два муниципалитета ХМАО — Сургут и Нижневартовск. Из Сургута также доступен прямой перелет в Курган.