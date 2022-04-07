Пенсионеры ЯНАО пожаловались на урезанную путинскую надбавку

Пенсионеры пожаловались на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямальские пенсионеры службы исполнения наказания пожаловались, что им урезали фиксированную индексацию пенсии, которую анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщила депутат заксобрания Елена Кукушкина.

«Пенсионеры минобороны, МВД эту надбавку в 8,6% получили, а вот пенсионеры службы исполнения наказания — нет. Заместитель директора ФСИН России Александр Хабаров разослал телеграмму о том, чтобы им [ямальцам] повышение это было без учета районного коэффициента, и надбавка составила 5,7%», — рассказала политик.

Во ФСИН был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.Ранее сообщалось, что Путин предложил внепланово проиндексировать пенсии силовикам. Надбавку в 8,6% должны были начать выплачивать с 1 января.