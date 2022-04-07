Предприятие мэрии Перми заплатит 6 млн рублей за переноску гробов

Пермские ритуальщики окажут услугу по переноске гробов за 6,4 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермское муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» (учредитель — администрация Перми) нашла компанию, которая окажет услуги по переноске гробов с умершими. Информация о проведении тендера размещена на сайте РосТендер.ру. Согласно итогам тендера, победителем признано ООО «Пермская ритуальная компания «СТАТУС».

«Комиссия приняла решение заключить договор на оказание услуг по переноске гроба с телом умершего с единственным участником закупки — ООО ПРК „СТАТУС“ по предложенной цене договора — 6 049 200 рублей», — говорится в документах. Начальная цена контракта, указанная в лоте — 6 369 600 рублей.

Согласно условиям контракта, победителю тендера необходимо выполнить 4300 «единиц по погрузке-разгрузке, перемещению» и т. д. По данным СБИС, компания «СТАТУС» зарегистрирована в Перми по адресу ул. Ушакова, 10. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 4,3 млн рублей против убытка в сумме 3,5 млн рублей годом ранее.