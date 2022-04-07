07 апреля 2022

Предприятие мэрии Перми заплатит 6 млн рублей за переноску гробов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Сарапульцевым. Пермь, прощание, гроб, похороны, Сарапульцев
Пермские ритуальщики окажут услугу по переноске гробов за 6,4 млн рублей Фото:

Пермское муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» (учредитель — администрация Перми) нашла компанию, которая окажет услуги по переноске гробов с умершими. Информация о проведении тендера размещена на сайте РосТендер.ру. Согласно итогам тендера, победителем признано ООО «Пермская ритуальная компания «СТАТУС».

«Комиссия приняла решение заключить договор на оказание услуг по переноске гроба с телом умершего с единственным участником закупки — ООО ПРК „СТАТУС“ по предложенной цене договора — 6 049 200 рублей», — говорится в документах. Начальная цена контракта, указанная в лоте — 6 369 600 рублей.

Согласно условиям контракта, победителю тендера необходимо выполнить 4300 «единиц по погрузке-разгрузке, перемещению» и т. д. По данным СБИС, компания «СТАТУС» зарегистрирована в Перми по адресу ул. Ушакова, 10. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 4,3 млн рублей против убытка в сумме 3,5 млн рублей годом ранее.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермское муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» (учредитель — администрация Перми) нашла компанию, которая окажет услуги по переноске гробов с умершими. Информация о проведении тендера размещена на сайте РосТендер.ру. Согласно итогам тендера, победителем признано ООО «Пермская ритуальная компания «СТАТУС». «Комиссия приняла решение заключить договор на оказание услуг по переноске гроба с телом умершего с единственным участником закупки — ООО ПРК „СТАТУС“ по предложенной цене договора — 6 049 200 рублей», — говорится в документах. Начальная цена контракта, указанная в лоте — 6 369 600 рублей. Согласно условиям контракта, победителю тендера необходимо выполнить 4300 «единиц по погрузке-разгрузке, перемещению» и т. д. По данным СБИС, компания «СТАТУС» зарегистрирована в Перми по адресу ул. Ушакова, 10. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 4,3 млн рублей против убытка в сумме 3,5 млн рублей годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...