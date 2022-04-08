Аналитики раскрыли, что будет с ипотекой в России

Ставки по ипотеке в России могут в ближайшее время снизиться, считает профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев. Однако брать кредит с двузначными числами все равно рискованно, убеждена президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко.
«Снижение ключевой ставки ЦБ означает, что банки, скорее всего, будут вслед за этим снижать ставки по кредитам. Снижение ключевой ставки — это сигнал Центробанка о том, что ситуация успокаивается», — сообщил Горяев агентству «Ридус».
«Брать ипотеку с двузначными числами — это брать на себя повышенные риски в эпоху неуверенности на рынке труда. Даже если процентная ставка станет 12%», — убеждена Радченко, передает «Ридус».
Она считает, что ключевая ставка 17% все равно высокая для взятия кредита на жилье. Высокая инфляция, по ее словам, также не способствует улучшению ситуации.
8 апреля Банк России снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 17% годовых. Решение начнет действовать с 11 апреля.
Ставки по ипотеке в России могут в ближайшее время снизиться, считает профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев. Однако брать кредит с двузначными числами все равно рискованно, убеждена президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко. «Снижение ключевой ставки ЦБ означает, что банки, скорее всего, будут вслед за этим снижать ставки по кредитам. Снижение ключевой ставки — это сигнал Центробанка о том, что ситуация успокаивается», — сообщил Горяев агентству «Ридус». «Брать ипотеку с двузначными числами — это брать на себя повышенные риски в эпоху неуверенности на рынке труда. Даже если процентная ставка станет 12%», — убеждена Радченко, передает «Ридус». Она считает, что ключевая ставка 17% все равно высокая для взятия кредита на жилье. Высокая инфляция, по ее словам, также не способствует улучшению ситуации. 8 апреля Банк России снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 17% годовых. Решение начнет действовать с 11 апреля.